Першою пацієнткою, яку гелікоптером доставили до львівської лікарні швидкої допомоги, стала 78-річна жінка з Турки, у якої стався інсульт

У п’ятницю, 9 квітня, авіамедична служба Львівського обласного Центру екстреної допомоги та медицини катастроф здійснила першу евакуацію повітрям пацієнтки з інсультом з гірського району до Львова.

У 78-річної мешканки Турки діагностували гостре порушення мозкового кровообігу. Її медичним вертольотом доставили до львівської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Це був перший виїзд аеромедичної служби до хворої у гірський район.

«Відстань між двома локаціями становить 170 км, на що довелось б витратити 3,5 години. Вертольотом ми справились за 1 год 15 хв», – сказано у повідомленні Центру екстреної допомоги.

Нагадаємо, на Львівщині стартував пілотний проект з аеромедичної евакуації. Пацієнтів з інсультами, інфарктами, з важкими травмами після ДТП, іншими загрозливими для життя та здоров’я станами терміново доставлятимуть до лікарень медичним гелікоптером.

Львівська область – перша в Україні, де стартує пілотний проект з надання аеромедичної допомоги. Цей проект реалізовують на базі обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Львівські бригади будуть обслуговувати сім областей: Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Волинську, Рівненську, Тернопільську і Чернівецьку.

Вертоліт базуватиметься на аеродромі біля Городка. Його повністю обслуговуватиме МВС, а Центр екстреної медицини катастроф відповідатиме за медичне обслуговування пацієнтів.

Окрім важкохворих, гелікоптером доставлятимуть також органи для трансплантації.