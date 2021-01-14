На виклик вирушатиме бригада з двох лікарів

На Львівщині запровадять пілотний проект із аеромедичної евакуації хворих із складними травмами з місць ДТП до лікарень. Їх транспортуватимуть вертольотом медичної бригади, куди входитиме лікар і фельдшер. Очікується, що львівські медики обслуговуватимуть увесь карпатський регіон.

Пілотний проект МОЗ у Львівській області реалізовуватимуть на базі обласного Центру екстреної медицини катастроф. Як розповів ZAXID.NET керівник Центру Андрій Васько, вертоліт та медична бригада базуватимуться у львівському аеропорту.

«Першими на виклик прибуватимуть автомобілі швидкої допомоги, які доправлятимуть травмованих у місця посадки вертольота. Очікується, що такі посадкові майданчики будуть біля базових обласних лікарень та поблизу трас», – каже Андрій Васько.

За його словами, у Центрі створять новий цілодобовий відділ аеромедичної евакуації, де працюватимуть п'ятеро лікарів, п'ятеро фельдшерів та ще приблизно десятеро медпрацівників. На виклик вирушатиме одна бригада у складі двох лікарів, або лікаря і фельдшера.

«Це відділення обслуговуватиме весь карпатський регіон, тобто, Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області, а також наближенні обласні центри. Ми відпрацюємо механізм роботи на рівні області, вивчимо затребуваність аеромедичних бригад, щоб далі такі проекти могли втілювати в інших регіонах України», – додає керівник Центру екстреної медицини катастроф.

Він каже, що держава вже придбала вертольоти Eurocopter EC 145. За бригаду пілотів відповідатимуть профільні міністерства, натомість Центр взяв на себе підготовку медиків, забезпечення їх медикаментами і обладнанням, а також визначення місць концентрації ДТП у області.

«Ми добре забезпечені медикаментами та обладнанням. Якщо буде така потреба, то додатково будемо щось закупляти чи за гроші Центру, чи за кошти МОЗ. До сервісу обслуговування вертольотів ми не дотичні. Ці зобов'язання на себе взяли МОЗ та Мінінфраструктури», – додає медик.

Найближчим часом Кабмін має дозволити роботу аеромедичної евакуації. За словами Андрія Васька, працювати аеробригади мають уже в квітні. Крім аварій, бригади перевозитимуть до медзакладів тяжких пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, переломами, гострою затримкою кровообігу, опіками, ураженнями електричним струмом, травмами кінцівок, голови тощо.

Зазначимо, що про наміри облаштувати посадковий майданчик для вертольота ще торік оголосили в найбільшому львівському медзакладі – лікарні швидкої допомоги. Тут за майже 20 млн грн побудують злітно-посадковий майданчик на даху будівлі лікарні. Андрій Васько каже, що такі майданчики необхідні біля всіх опорних лікарень області.