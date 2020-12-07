Медики отримають спеціалізовані автомобілі типу В на базі Citroen Jumper

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф закупить 10 спецавтомобілів за 19,6 млн грн. Медики отримають спеціалізовані автомобілі типу В на базі Citroën Jumper. Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

Як пишуть «Наші Гроші. Львів», спецтранспорт укомплектований ношами, одним кисневим балоном на 2 тис. л та портативним балоном на 400 л. У автомобілі будуть також дихальні мішки, ларингоскопи для обстеження гортані та аспіратори.

До комплектації автомобіля «швидкої» також входить обладнання для діагностики: апарат для вимірювання тиску, портативний монітор пацієнта, глюкометр, а також обладнання для першої медичної допомоги, зокрема дефібрилятор, небулайзер для інгаляційної терапії, електрокардіограф, шприцевий насос.

Вартість одного автомобіля становить 1,36 млн грн. Товар поставить ТОВ «Автоспецпром». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у Київській області вісім років тому. Вона входить до групи компаній Германа Фісталя, основним напрямком якої є виробництво та продаж медичних товарів ТМ Medicare. Підприємство «Автоспецпром» є одним з найбільших постачальників автомобілів швидкої допомоги для лікарень, зокрема й на Львівщині.

Зазначимо, що за час карантину Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф придбав 12 автомобілів швидкої типу В на 23,5 млн грн, а також шість авто типу С за 16 млн грн.