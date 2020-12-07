Львівський центр екстреної медицини придбає 10 автомобілів «швидкої»
Один такий автомобіль коштує 1,96 млн грн
Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф закупить 10 спецавтомобілів за 19,6 млн грн. Медики отримають спеціалізовані автомобілі типу В на базі Citroën Jumper. Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.
Як пишуть «Наші Гроші. Львів», спецтранспорт укомплектований ношами, одним кисневим балоном на 2 тис. л та портативним балоном на 400 л. У автомобілі будуть також дихальні мішки, ларингоскопи для обстеження гортані та аспіратори.
До комплектації автомобіля «швидкої» також входить обладнання для діагностики: апарат для вимірювання тиску, портативний монітор пацієнта, глюкометр, а також обладнання для першої медичної допомоги, зокрема дефібрилятор, небулайзер для інгаляційної терапії, електрокардіограф, шприцевий насос.
Вартість одного автомобіля становить 1,36 млн грн. Товар поставить ТОВ «Автоспецпром». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у Київській області вісім років тому. Вона входить до групи компаній Германа Фісталя, основним напрямком якої є виробництво та продаж медичних товарів ТМ Medicare. Підприємство «Автоспецпром» є одним з найбільших постачальників автомобілів швидкої допомоги для лікарень, зокрема й на Львівщині.
Зазначимо, що за час карантину Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф придбав 12 автомобілів швидкої типу В на 23,5 млн грн, а також шість авто типу С за 16 млн грн.