Біля Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова збудують перший у місті вертолітний майданчик для термінової евакуації тяжких хворих. Відповідний тендер на будівництво лікарня оголосила на сайті публічних закупівель Prozorro.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, майданчик для посадки гелікоптера будуватимуть біля реанімаційного та діагностичного відділень, де є КТ і МРТ, а також усі види досліджень.

«Вертолітний майданчик у лікарні – це міністерська програма про наземну авіацію. Є пілотний проект по Львівській області, в якому йдеться про те, щоб пацієнтів важкохворих, з інсультами і травмами, із важкодоступних місць і регіонів України доставляти в лікарню швидкої допомоги для надання невідкладної медичної допомоги», – розповів керівник лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

Згідно з технічною документацією, попередньо будівництво злітно-посадкового майданчика коштуватиме майже 19,6 млн грн, хоча раніше вартість будівництва оцінювали в 5 млн грн. Хто фінансуватиме будівництво наразі не відомо. Як пояснила ZAXID.NET речниця лікарні Христина Дворецька, гроші сподіваються отримати від МОЗ або з міського бюджету Львова. Облаштувати майданчик мають до кінця 2021 року.

Нагадаємо, що з квітня 2021 року на Львівщина мають запрацювати бригади з аеромедичної евакуації хворих, що доправлятимуть травмованих у ДТП чи важких хворих із лікарень гелікоптером.