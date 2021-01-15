Для Львівщини придбають шість автомоблів типу В та шість - типу С

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф закупить 12 спецавтомобілів за 27,7 млн грн. Медики отримають спеціалізовані автомобілі типу В та С на базі Citroën Jumper. Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

Як пишуть «Наші Гроші. Львів», спецтранспорт укомплектований ношами, одним кисневим балоном на 2 тис. л та портативним балоном на 400 л. У автомобілі будуть також дихальні мішки, ларингоскопи для обстеження гортані та аспіратори. Різниця між автомобілем типу В та С полягає у тому, що в «швидкій» типу С додатково є апарат для штучної вентиляції легень та капнограф – прилад для відстеження кількості вуглекислого газу в повітрі та крові пацієнта.

Вартість одного автомобіля типу В становить 1,96 млн грн, а типу С –по 2,66 млн грн. Товар поставить ТОВ «Автоспецпром». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у Київській області вісім років тому. Вона входить до групи компаній Германа Фісталя, основним напрямком якої є виробництво та продаж медичних товарів ТМ Medicare. Підприємство «Автоспецпром» є одним з найбільших постачальників автомобілів швидкої допомоги для лікарень, зокрема й на Львівщині.

Зазначимо, що Центр екстреної медичної допомоги вже вшосте закупляє нові автомобілі швидкої допомоги за спрощеною «ковідною» процедурою. Загалом упродовж карантину тут замовили 22 автомобілі типу В на 43 млн грн, а також шість «швидких» типу С за 16 млн грн.