Львівський центр екстреної медицини придбає ще 12 «швидких»
Загальна вартість автомобілів різних типів становить 27,7 млн грн
Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф закупить 12 спецавтомобілів за 27,7 млн грн. Медики отримають спеціалізовані автомобілі типу В та С на базі Citroën Jumper. Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.
Як пишуть «Наші Гроші. Львів», спецтранспорт укомплектований ношами, одним кисневим балоном на 2 тис. л та портативним балоном на 400 л. У автомобілі будуть також дихальні мішки, ларингоскопи для обстеження гортані та аспіратори. Різниця між автомобілем типу В та С полягає у тому, що в «швидкій» типу С додатково є апарат для штучної вентиляції легень та капнограф – прилад для відстеження кількості вуглекислого газу в повітрі та крові пацієнта.
Вартість одного автомобіля типу В становить 1,96 млн грн, а типу С –по 2,66 млн грн. Товар поставить ТОВ «Автоспецпром». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у Київській області вісім років тому. Вона входить до групи компаній Германа Фісталя, основним напрямком якої є виробництво та продаж медичних товарів ТМ Medicare. Підприємство «Автоспецпром» є одним з найбільших постачальників автомобілів швидкої допомоги для лікарень, зокрема й на Львівщині.
Зазначимо, що Центр екстреної медичної допомоги вже вшосте закупляє нові автомобілі швидкої допомоги за спрощеною «ковідною» процедурою. Загалом упродовж карантину тут замовили 22 автомобілі типу В на 43 млн грн, а також шість «швидких» типу С за 16 млн грн.