Значна частина коштів, виділених на медицину Львова, піде на придбання обладнання для міських лікарень

На медицину Львова цього року з бюджету розвитку львівської громади скерують майже 259 млн грн. Значна частина цих коштів піде на придбання надсучасного обладнання для міських лікарень, повідомила у понеділок, 19 квітня, прес-служба ЛМР з посиланням на міське управління охорони здоров’я.

«Запитів від наших медичних закладів на придбання обладнання є багато, адже техніка зношується, з’являються нові сучасніші апарати. Але закупити все ми не можемо, бо це дуже дороговартісне обладнання. Тому закуповуємо найнеобхідніше», - пояснила керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Леся Кобецька.

Цього року для відділення нейрохірургії міської дитячої клінічної лікарні придбають нейроонкологічне обладнання на загальну суму 14,5 млн грн. Окрім того, для цієї ж лікарні закуплять медичне обладнання для центру кохлеарної імплантації на суму 7,7 млн грн, а також обладнання для новоствореного відділення реанімації, вартістю 8 млн грн.

Для 3-ї міської поліклініки придбають відеоендоскопічне обладнання за 2,5 млн грн, а для 5-ї міської клінічної лікарні – лапараскопічну стійку для надання медичної допомоги пацієнтам хірургічного профілю. Її вартість – 2,5 млн грн.

До слова, торік для медичних закладів міста придбано медичне обладнання на загальну суму 342,2 млн грн, а саме: 21 рентген-апарат, 27 одиниць діагностичного обладнання, 85 апаратів ШВЛ та наркозно-дихальних апаратів, 539 кисневих концентраторів, 168 моніторів пацієнта та ЕКГ, 187 шприцевих інфузійних насосів, 105 одиниць лабораторного обладнання, 748 одиниць іншого медичного обладнання.