У п’ятницю, 16 квітня, із львівської міської дитячої лікарні виписали однорічного Данила, якому дитячі хірурги заново сформували шлунково-кишковий тракт. Він переніс п’ять реконструктивних операцій і знадобився рік, аби привести дитину до норми. Але додому їде здоровий хлопчик.

ZAXID.NET писав про нього рік тому. Першу операцію хлопчику проводили, коли йому був лише один день. Вона тривала 10 годин і лікарі боялися, як таке крихітне немовля її перенесе.

Данило народився передчасно, на 33 тижні вагітності з вагою лише 2 кг 100 г і мав важкі вроджені вади: атрезію стравоходу з трахеостравохідною норицею, атрезію шлунка, атрезію прямої кишки. Іншими словами, вхід у стравохід у дитини був, але не було виходу. Не було також виходів зі шлунка і прямої кишки.

Завідувачка II хірургічного відділення лікарні Галина Курило, яка очолювала операційну бригаду, розповіла тоді ZAXID.NET, що діти при народженні інколи мають і п’ять складних вроджених вад, але всі вони піддаються корекції у різні періоди життя дитини: якусь ваду усувають відразу, наступні – у 7-8 місяців, коли дитина зміцніє, деякі – ще пізніше.

Після року важких операцій Данила нарешті виписали з лікарні. Фото ЛМР

А Данилу три складні вроджені вади треба було усувати одночасно, жодну з них не можна було відкласти на пізніше, бо кожна становила загрозу для життя. Перша операція тривала 10 годин, під час якої лікарі зробили все для того, аби дитина могла їсти, аби запрацював шлунок, кишківник. Дитині було лише 40 годин з часу появи на світ. У нього були настільки делікатні, ніжні тканини, що лікарі використовували нитки з шістьма-сімома нулями, бо товстіші просто прорізали тканини.

Але Данило все витримав, згодом переніс ще чотири операції, під час яких хірурги поступово усували те, що недоробила природа.

«На сьогодні дитині вже повністю завершена корекція внутрішніх органів, йому було успішно проведено п’ ять реконструктивних операцій і після року лікування у нашому відділенні Данилко їде здоровий додому», – підсумувала Галина Курило.