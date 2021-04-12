До порятунку 7-місячного Давида Борути з Турківщини львівські лікарі «підняли на ноги» колег не лише з різних країн, а навіть з різних континентів. На прохання допомогти дитині самостійно дихати відгукнулися благодійники, тисячі людей не лише з району, Львівщини, а й всієї України. Порятунок цієї дитини – це щось значно більше, ніж виконання лікарями професійного обов’язку. І ці спільні гігантські зусилля обов’язково завершаться успіхом.

11 квітня Давидові виповнилося сім місяців. З часу появи на світ він жодного дня не був удома. Його з пологового відразу привезли до львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ через проблему з диханням. Після ретельного обстеження хлопчику поставили вкрай рідкісний діагноз – двобічний парез діафрагми. Тобто його діафрагма не скорочується і легені не можуть самостійно набрати повітря. Дихати малюкові допомагає апарат ШВЛ.

Мама хлопчика Аліна розповіла ZAXID.NET, що син 6,5 місяців провів у реанімації на ШВЛ, куди її впускали ненадовго, а тепер уже третій тиждень він з нею в палаті завдяки персональному ШВЛ, гроші на який небайдужі зібрали буквально за добу. Бувають моменти, коли маленькому ще конче потрібна допомога медиків, тому їх наразі навіть на нетривалий час ще не відпускають з лікарні додому.

За словами завідувачки реанімаційного відділення ОХМАТДИТу Віри Приймакової, така патологія, як у хлопчика, зустрічається вкрай рідко. У всьому світі набереться десь до тисячі дітей з таким діагнозом. І єдиний вихід для хлопчика – встановлення у ділянку діафрагмального нерва нейростимулятора, який забезпечить скорочення діафрагми і нормальне дихання дитини.

Таких операцій в Україні досі не проводили. І у світі є доволі мало лікарів, які проводять такі оперативні втручання. Їх нечасто проводять і дорослим після травм, а дітям украй рідко. Лікарям ОХМАТДИТу вдалося знайти наразі 12 лікарів у різних країнах світу, які проводили операції з встановленням нейростимулятора. Найближчі з них – у Швейцарії і Фінляндії, найдальші – у США.

Лікар з Лос-Анджелеса проводить онлайн-консультацію щодо операції зі встановлення нейростимулятора Давидові

Утім, маленькому Давиду вдалося зібрати навколо себе велику кількість людей, які прагнуть йому допомогти дихати самостійно – лікарів, благодійників, знайомих і незнайомих людей. Вони докладають до цього неймовірні зусилля.

Колеги зі США щиро діляться досвідом

Першими про порятунок хлопчика почали думати лікарі ОХМАТДИТу на чолі з головою опікунської ради лікарні, доцентом кафедри Львівського національного медуніверситету ім. Данила Гальцького Андріаною Мальською. Оскільки лікарі багато стажувалися за кордоном і мають там колег, вони підключили їх до пошуку лікарів, які проводили операції дітям з такими діагнозом, як у Давида.

Поділитися досвідом проведення таких операцій першими відгукнулися колеги зі США. Днями Андріана Мальська організувала відеозустріч львівським хірургам з дитячим хірургом з Лос-Анджелеса Kathy Shin, яка має великий досвід імплантації таких стимуляторів нервів маленьким пацієнтам. Найменша дитина, якій у дитячій клініці Лос-Анджелеса встановлювали нейростимулятор, мала три роки. У Львові його вперше планують встановити немовляті. Колега зі США поділилася з львівськими лікарями важливими нюансами проведення таких оперативних втручань і відео з такої операції.

На прохання допомогти відгукнувся і лікар з Бостона, професор Гарвардської медичної школи Геннадій Фузайлов, який неодноразова приїжджав до Львова допомагати дітям з опіками.

«Геннадій Фузайлов повідомив, що у Бостоні троє лікарів проводили такі операції. Нещодавно він слухав лекцію одного професора, який встановив до 10 таких стимуляторів, але здебільшого дорослим після травм. Він детально розпитував професора і той здивувався, що такий діагноз у дитини, що трапляється надзвичайно рідко. Тож маємо контакти цього професора і можемо проконсультуватися ще і з ним», – каже Андріана Мальська.

За її словами, ідея встановлення стимулятора Давидові належить лікарю ОХМАТДИТу, кардіохірургу Роману Ковальському, який має великий досвід встановлення кардіостимуляторів для серця. Він перший запропонував такий спосіб допомоги хлопчику. До операційної бригади, яка готова встановити стимулятор, окрім Романа Ковальського, увійшли торакальний хірург Олег Ленів та керівник центру дитячої малоінвазивної хірургії Андрій Дворакевич. Зараз вони ретельно готуються до її проведення. Планують ендоскопічну операцію, але буде готова й інша операційна, щоб в разі потреби перейти до відкритої операції.

«Технічно проведення операції з встановлення нейростимулятора не є надто складним та оскільки ми її немовляті будемо робити вперше, консультуємося з колегами з-за кордону, аби провести її якнайкраще. Можливі два варіанти оперативного втручання: або хтось з колег з-за кордону приїде до нас і ми проведемо цю операцію під їхнім контролем або проводитимемо самі за допомогою телемедичної асистенції», – каже Андрій Дворакевич.

Вартість стимулятора для Давида – 50 тис. доларів

Паралельно з підготовкою до операції лікарі шукають і сам стимулятор, який виробляють у США. Андріані Мальській вдалося вийти на виробника і фірму, яка їх постачає. Вони готові переслати нейростимулятор відразу, як тільки будуть перераховані гроші – 50 тис. доларів.

Молодим батькам хлопчика самим не зібрати таку суму, тож їм на допомогу прийшли благодійники і небайдужі люди з Турківщини, Львівщини, всієї України.

Збором коштів на нейростимулятор зайнявся і благодійний фонд «Із янголом на плечі». Загалом треба було зібрати 1,825 млн грн. У цю суму увійшло і придбання персонального апарата ШВЛ для хлопчика, вартістю 425 тис. грн.

Людей, які захотіли допомогти цьому малюку, виявилося дуже багато. Буквально за добу зібрали 425 тис. грн і за ці гроші придбали апарат ШВЛ, завдяки якому хлопчик вже не у реанімації, а в палаті разом з мамою.

Загалом від 17 березня, відколи оголосили збір коштів, для допомоги Давидові вдалося зібрати уже понад 1,5 млн грн. І у цьому велика заслуга директора фонду Юрія Федечка. Залишилося дозбирати ще 300 тис. грн і у дитини буде шанс дихати самостійно.

Мені пригадалася історія Максима Стасіва зі Стрийщини з синдромом Ледда (рідкісна вроджена патологія кишківника). У 2016 році лікарі ОХМАТДИТу також першими згуртувалися і згуртували навколо хлопця інших людей. Аби допомогти хлопцю, небайдужі за лічені дні зібрали понад 5 млн грн, щоб відправити його в Індію на трансплантацію кишківника.

Максимові ще не пересадили кишківник. Він з Індії повернувся додому і очікує донора, бо через паднемію процес його пошуку дещо призупинився. Та завдяки такій величезній підтримці хлопець живе, з підлітка, коли виявили хворобу, став дорослим. Почувається непогано і вірить, що все завершиться добре, його донор незабаром знайдеться.

Як на мене, те, що роблять лікарі ОХМАТДИТу і для маленького Давида, щось значно більше, ніж виконання професійних обов’ язків. Їхні зусилля щодо пошуку способу порятунку дитини, позитивна енергія, любов, яку тисячі людей посилають, аби допомогти хлопчику, повинні завершитися успіхом. Віримо у це.

Якщо ви хочете пришвидшити одужання Давида, гроші можна перерахувати:

Картка Івана Борути (тамо): МОНОБАНК 5375 4141 2696 1068

Картка Аліни Борути (мама): Приват 4149 4993 8318 5541

Картка БФ «Із янголом на плечі»: Приват 5169 3305 2176 1400