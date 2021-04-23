Львівська залізнияна лікарня розташована у центрі міста на вул. Огієнка, 5

Львівська міська рада ініціювала передачу Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті у комунальну власність міста. Депутати ЛМР на засіданні 22 квітня погодились безкоштовно передати цій лікарні 50 кисневих концентраторів.

Так, депутати прийняли ухвалу, в якій зазначено, що Львівська міська рада готова прийняти лікарню «Львівської залізниці», що на вул. Огієнка, 5 на баланс міста. Окрім того, ця лікарня отримає у подарунок від мерії 50 кисневих концентраторів. Мер міста Андрій Садовий назвав таку ініціативу першим кроком, який покаже, що місто готове опікуватись лікарнею залізниці.

Рішення міської ради про прийняття лікарні у комунальну власність – лише перший крок, необхідний для таких змін. Свою згоду на передачу лікарні місту має ще дати «Укрзалізниця» та уряд.

Львівська клінічна лікарня на залізничному транспорті є базовим медичним центром «Львівської залізниці». До складу цієї лікарні входять багатопрофільний стаціонар на 515 ліжок, поліклінічні відділення для дорослих і дітей, консультативно-діагностичний центр, центри здоров’я жінки, ендохірургії та урології. Працівники залізниці відвідують медиків лікарні безкоштовно, інші пацієнти можуть звернутись до медзакладу на платних умовах.

У листопаді минулого року у Львівській залізничній лікарні розгорнули 100 ліжок для хворих на ковід.