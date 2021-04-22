Дитячий онколог Северин Фернеза одночасно і вчився, і був донором стовбурових клітин

У середу, 21 квітня, Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, який ще називають «Чорнобильська лікарня», отримав сепаратор клітин крові – ключове обладнання для здійснення процедури трансплантації кісткового мозку. Це апарат німецького виробника і його вартість – 1,7 млн грн, який для Центру придбав БФ «Запорука». Аналогічного обладнання немає у жодному дитячому медичному закладі Західної України.

Нагадаємо, лікарі Центру планують ще цього року провести перші трансплантації кісткового мозку дітям. Зараз у відділенні, яке відвели під трансплантацію кісткового мозку, іде ремонт і вже потрохи закуповується дороговартісне обладнання. Раніше цей же БФ «Запорука» придбав розморожувач плазми крові та стовбурових клітин, тепер – сепаратор клітин крові.

Сепаратор доставили до Львова 21 квітня і шість лікарів вчилися забирати стовбурові клітини. Донорами під час навчання були самі лікарі.

«Забір стовбурових клітин – це доволі складна процедура, яка потребує відповідних знань і вміння. До нас приїхали два сертифіковані інструктори від виробника і з нами займалися. Ми по суті закріпили отримані раніше знання. До цього наші лікарі їздили в інші лікарні і тренувалися. Вони в різних лікарнях або були присутні при таких процедурах, або допомагали їх проводити», – каже дитячий онколог Роман Кізима.

Під час трансплантації кісткового мозку, як пояснили ZAXID.NET, пересаджують не сам кістковий мозок, а стовбурові клітини. Джерелом цих стовбурових клітин у чотирьох випадках із п’яти є периферична кров. Сепаратор клітин крові потрібний для того, щоб забрати ці клітини з організму донора. Після цього клітини заморожують для подальшого використання у лікуванні. Процедура забору клітин триває близько чотирьох-п’яти годин.

Сепаратор працює так: пропускає через себе кров людини, забирає необхідну кількість стовбурових клітин й повертає кров назад в організм. Стовбурові клітини він виділяє у спеціальні мішечки з кров’ю. Під час трансплантації кісткового мозку пацієнту вливають стовбурові клітини. Процедура схожа на переливання крові. Стовбурові клітини знайдуть кістковий мозок, розмножаться там й організм зможе функціонувати. Трансплантація кісткового мозку підвищує ефективність лікування раку, а інколи є єдиною можливістю вилікуватися.

До слова, проект зі створення Центру трансплантації кісткового мозку у Львові реалізує БФ «Запорука», партнерами також є і міжнародні організації – італійські фундації «РОЗА ПРІСТІНА» та «СОЛЕТЕРЕ». Цей проект підтримують і на рівні держави, місцеві бюджети. У квітні з обласного бюджету виділили 23 млн грн.