Нову дитячу лікарню збудую на ділянці на вул. Миколайчука, 9

Під час засідання сесії 22 квітня депутати Львівської міської ради погодили виготовлення документації для виділення земельної ділянки під будівництво нового медичного закладу – Центру матері та дитини. Будівництво нової лікарні профінансує меценат зі США, а медзаклад передадуть у комунальну власність Львова. За таке рішення проголосували 53 депутати.

Йдеться про земельну ділянку поруч з Міською лікарнею швидкої медичної допомоги площею 9,3 га на вул. Миколайчука, 9. Лікарня отримала дозвіл виготовити документацію, щоб отримати цю ділянку під будівництво Центру матері та дитини.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що будівництво Центру матері та дитини профінансує засновник і СЕО компанії «Віннер Груп Україна» Іван Гинянський.

«Ця інвестиційна група вислухала всі пропозиції і сказала, що великої довіри нема. Вони готові збудувати і подарувати, а давати гроші – ні. Вони самі запроектують, збудують і урочисто подарують медичний заклад у пам'ять про родину, яка має коріння з Львівщини. Ми маємо можливість цей жест прийняти», – зазначив під час засідання сесії мер Львова Андрій Садовий.

Як пояснив керівник лікарні швидкої допомоги Львова Олег Самчук, Центр матері і дитини буде унікальним медичним закладом в Україні, де, зокрема, буде антинатальна хірургія – операції в утробі матері, під час яких можна скоригувати ваду плоду ще до його народження. Досі у Львові таких операцій не проводили. Також тут надаватимуть допомогу передчасно народженим дітям та дітям із вродженими вадами розвитку.

«Інвестор має мрію – збудувати найсучасніший неонатологічний центр нового зразка. Тут будуть ті послуги, яких раніше не було і немає в наших дитячих лікарнях. Це буде зовсім інша діагностика і зовсім інше лікування діток і матерів. Це і дитяча кардіохірургія, і неонатологія, і дитяча реанімація, і антинатальна, тобто внутрішньоутробна хірургія, і сучасне пологове відділення, і дитячий стаціонар. Тобто і народження, і виходжування дітей, і різні хірургічні втручання – все буде в одній будівлі. Це надзвичайно важливо»,– зазначив у коментарі Олег Самчук, керівник лікарні швидкої допомоги.

З його слів, загальна площа майбутнього центру – близько 5 тис. м2. У лікарні облаштують 130 стаціонарних ліжок. Після отримання земельної ділянки розпочнуть проектні роботи. Лікувальний заклад збудують за два роки і він буде у комунальній власності міста.

Зазначимо, що прийнята депутатами ухвала – лише перший необхідний для реалізації проекту крок. Після виготовлення документації на отримання земельної ділянки депутати мають ухвалити рішення про надання цієї землі під будівництво лікарні. Потім лікарня швидкої медичної допомоги має отримати містобудівні умови і обмеження та отримати дозвіл на початок робіт.