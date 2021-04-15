Центр матері та дитини планують збудувати неподалік лікарні швидкої медичної допомоги

У Львові планують збудувати сучасний Центр матері і дитини. Першим про будівництво нової лікарні 14 квітня повідомив у Telegram секретар Львівської міської ради Маркіян Лопачак.

«Львів отримав неперевершену пропозицію. В найближчі 2 роки маємо шанс збудувати новий, суперсучасний медичний заклад – Центр матері та дитини. Інвестором хоче стати успішний в Україні та США підприємець, українець за походженням», – написав Маркіян Лопачак, не уточнивши імені бізнесмена.

За його словами, єдине, що потрібно від міської ради – згода на це будівництво поряд з Лікарнею швидкої медичної допомоги.

«Відповідну ухвалу депутатський корпус розгляне на сесії вже 22 квітня.Сподіваюся на одноголосну підтримку. Мало кому і коли така можливість трапляється. Мусимо реалізувати», – додав секретар ЛМР.

У Львові вже давно не будували нових лікарень. Тож ZAXID.NET попросив генерального директора львівської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, ініціатора будівництва цього Центру Олега Самчука розповісти дещо більше про майбутній Центр матері і дитини і його мецената Івана Гинянського.

У Львові є три дитячі лікарні – міська, обласна лікарня ОХМАТДИТ і Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Яка потреба у будівництві ще однієї? Чим вона відрізнятиметься від тих, що є?

Центр матері і дитини стане унікальним лікувальним закладом в Західній Україні. Високоспеціалізовану медичну допомогу там отримуватимуть передчасно народжені діти, діти із вродженими вадами, а також матері з екстрагенітальними патологіями.

Нині маємо заклад такого рівня лише у Києві – це Інститут педіатрії, акушерства і гінекології. Саме туди зараз з усієї країни їдуть жінки із найскладнішими патологіями вагітності чи плоду, але навіть там немає дитячої кардіохірургії, а ми її запланували. У нас щороку в Україні народжується 5 тисяч дітей із вродженими вадами серця. Третину із них, не маючи обладнання, виписують із пологових без діагнозу і до 800 малюків, на жаль, через це помирають.

Також у нас буде антинатальна хірургія - це космос, бо вада плоду коригується ще до народження, в утробі матері.

Звісно, Центр матері і дитини буде мати сучасне пологове відділення і неонатологію. Важливо, що і народження, і виходжування дітей – включно із хірургічними втручаннями – буде відбуватися в одній будівлі. Замкнутий цикл надання медичних послуг забезпечить збереження «теплового ланцюга», що дуже важливо для пацієнта, особливо, коли це маленька дитина.

Ми розраховуємо, що з появою Центру і сучасних медичних технологій, які плануємо застосовувати, смертність серед дітей з вродженими патологіями знизиться.

Повертаючись до вашого питання, навіщо, маючи дитячі лікарні, будувати ще одну – ми будемо співпрацювати, щоб доповнювати один одного, а не дублювати.

Коли планують розпочати будівництво нового медзакладу і чому він обов’язково має бути поруч з лікарнею швидкої допомоги?

Роботи над проектуванням корпусу розпочнуться уже в цьому році. Центр потребуватиме високоякісної діагностики та фахівців різних галузей, які 24/7 є в пішій доступності в Лікарні швидкої медичної допомоги.

Уже маєте підрахунки, скільки коштуватиме будівництво нової лікарні і на яку кількість пацієнтів вона буде розрахована?

Загальна площа будівлі орієнтовно 5000 м2, запланували 129 ліжко-місць. Серед відділень: приймальне, пологове, відділення сумісного перебування матері та дитини, операційний блок, дитяча кардіохірургія, відділення дитячого стаціонару, центр неонатології та інші.

Хто цей інвестор, який готовий вкласти гроші у будівництво лікарні? Він, мабуть, згодом, захоче повернути гроші?

Інвестором є американець, засновник і СЕО компанії «Віннер Груп Україна» Іван Гинянський. Він готовий вкласти 4 млн доларів США особистих коштів, щоби профінансувати проект. Батьки пана Гинянського – вихідці із Західної України, які у 30-х роках змушені були емігрувати до США. Це подарунок Львову, його він вирішив зробити на честь своєї матері – українки Катерини Радик-Гинянської. І ми за це йому дуже вдячні. Адже з його допомогою жінки і діти зі Львова і всієї Західної України отримають доступ до найкращих світових медичних технологій, які збережуть їм здоров'я і життя.

P.S. Іван Гинянський уже не вперше жертвує значні кошти на розвиток дитячої медицини у Львові – наприклад у 2018 році він витратив близько 2 млн євро на реконструкцію і закупівлю обладнання у неонатальному центрі ЛОКЛ.