Наразі в ОХМАТДИТі одна палата класу люкс, але згодом їх має бути більше

У середу, 21 квітня, у львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ у хірургічному відділенні відкрили першу палату класу люкс, яку за власні кошти обладнала членкиня опікунської ради ОХМАТДИТу, депутатка Львівської обласної ради Тетяна Бей. Ремонт і облаштування такої палати коштує 150-200 тис. грн. Ініціативу Тетяти Бей вже підхопили інші доброчинці.

У палаті, яку на честь меценатки назвали її іменем Bey Room, зробили ремонт, закупили зручні ліжка з новими матрацами, облаштували кухонний куток і санвузол. Обстановка наближена до домашньої, що дуже важливо для дитини, яка одужує після операції.

Палату назвали Bey Room – на честь благодійниці Тетяни Бей. Така практика існує у багатьох країнах, скажімо, у США цілі відділення і навіть корпуси лікарень називають на честь благодійників, які за власні кошти їх споруджували або ремонтували.

«Коли у магазині будматеріалів почули, що я роблю ремонт в ОХМАТДИТі, то придумували всякі знижки. Це нормальна традиція – допомагати дитячій лікарні», – повідомила Тетяна Бей.

ZAXID.NET поцікавився у Тетяни Бей, в яку суму обійшлася їй палата підвищеного комфорту.

«Цю палату я зробила за власні кошти. Зараз не можу назвати точної суми, бо хоч ми і підбивали підсумки, але ще не все врахували і я на даний момент просто не знаю точної суми. Але облаштування такої палати коштує десь 150-200 тис. грн», – каже Тетяна Бей.

Директорка ОХМАТДИТу Олександра Бурда повідомила, що у цій палаті вже побувало двоє дітей, палата була готова раніше, сьогодні лише відбулося урочисте відкриття. Кладуть у цю палату дітей за таким принципом: якщо палата вільна, а в лікарню поступила дитина, то вона й потрапить у цю палату.

До слова, під час урочистого відкриття Bey Room наступну палату в ОХМАТДИТі зголосився відремонтувати голова ЛОДА Максим Козицький.