У Міську дитячу лікарню закуплять обладнання для реанімації та центру кохлеарної імплантації

Під час засідання Львівської міської ради депутати проголосували за закупівлю обладнання у міську дитячу клінічну лікарню на умовах лізингу. Депутатам вдалося проголосувати за це рішення лише з другої спроби.

Йдеться про придбання різного обладнання для міської дитячої клінічної лікарні, що на вул. Пилипа Орлика, на загальну суму 30,2 млн грн. Зокрема, у лікарню планують закупити обладнання для відділення нейрохірургії, реанімації та центру кохлеарної імплантації.

Згідно з умовами лізингу, обладнання мають поставити у лікарню до кінця цього року. Відсоткова ставка за користування лізингом становитиме не більше 10%.

Питання про закупівлю обладнання у дитячу лікарню на умовах лізингу депутати розглянули двічі. Під час першого голосування депутат від фракції «Європейська солідарність» та начальник поліклініки ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Львівській області» Євген Кузик виступив проти придбання медичного обладнання у лізинг.

«Якщо будуть лізинги, то лікарня має заплатити близько 1,4 млн грн власних коштів. Звісно окрім відсотків, які буде платити Львівська міська рада. Це по суті є вартість одного апарату ШВЛ, але ці кошти ми з вами плануємо скерувати у банк. У мене є питання – чи прораховувалась загальна сума коштів, яке місто втрачає, взявши обладнання у лізинг?», – заявив Євген Кузик.

Під час голосування це питання підтримало лише 27 депутатів з 59 присутніх у сесійній залі.

Згодом депутати за ініціативи мера Андрія Садового повернулись до розгляду цього питання. Спочатку Євген Кузик знову заявив, що проти купівлі обладнання у лізинг, його підтримав керівник фракції «Варта» Юрій Мартинюк, заявивши, що фракція не буде підтримувати це питання.

Однак після наради усіх керівників фракцій депутати все ж погодились підтримати закупівлю нового обладнання у лікарню. Член фракції «Європейська солідарність» Юрій Гринів під час повторного розгляду питання запропонував, щоб лізингова компанія провела тендер у системі Prozorro на закупівлю обладнання для дитячої лікарні.

Зрештою 58 депутатів з 60 з другої спроби проголосували «за» закупівлю обладнання у дитячу лікарню.