Меценат зі США подарував неонатальному центру Львівщини реанімобіль вартістю €100 тис.

Цей реанімобіль допоможе врятувати дітей Львівської області, які передчасно народилися

У п’ятницю, 30 березня, голова правління компанії «Віннер Груп Україна» Петро Рондяк, передав неонатальному центру Львівської обласної клінічної лікарні ключі від реанімобіля. Його вартість – 100 тис. євро. Він оснащений найсучаснішою обладнанням, яке потрібне для порятунку недоношених дітей. Це наразі, як кажуть лікарі, єдиний реанімобіль в Україні з таким оснащенням.

Першою оглянути реанімобіль з середини і апаратуру, якою він обладнаний, дозволили завідувачці відділення інтенсивної терапії Центру Зоряні Салабай.

«Усіх дітей, які народжуються передчасно у районах області, привозять до нашого Центру. І для таких діток дуже важливо якомога швидше після народження створити умови, наближені до тих, в яких дитина перебувала в утробі матері. І що швидше це зробити, то краще для маляти. Апаратура, яка є у цьому реаномобілі – це фантастика, ми про таку лише мріяли. Тут є все, що дозволить забезпечити малюку максимально можливі умови. При цьому неонатологу буде дуже зручно надавати допомогу, він може стати на повний зріст», - каже Зоряна Салабай.

Від апаратури, якою обладнаний реанімобіль, у завідувачки відділення інтенсивної терапії Центру Зоряни Салабай дух перехоплює

Реанімобіль обладнаний апаратурою американських і європейських виробників. У ньому є автономний інкубатор для довготривалого транспортування новонороджених, апарат для штучної вентиляції легень, пульсоксиметр, електронний аспіратор, монітор, на якому лікар бачить всі показники маляти тощо. Є шумо-і теплоізоляція, автомобіль обладнаний так, що дитя не відчує жодного дискомфорту, коли реанімобіль буде їхати сільськими дорогами.

На Львівщині щороку передчасно народжується до 700 дітей, нерідко з вагою від 500 г до 1 кг. І таких малят наші лікарі уміють виходжувати. Тож зараз шанси врятувати таких дітей значно зростуть.

Благодійником, який вирішив зробити такий подарунок для порятунку дітей Львівщини, є Іван Гинянський, американець, засновник і СЕО компанії «Віннер Груп Україна». Його батьки – вихідці з Західної України, які у 30-х роках змушені були емігрувати до США.

Американець Іван Гинянський давно допомагає дітям Львівщини. У 2016-2017 роках компанія «Віннер Груп Україна» передала Центру три інкубатори для новонароджених, вартість яких 52 тис. євро. А перший реанімобіль вона подарувала ще у 2002 році, другий – у 2007-му.

Торік Іван Гинянський перебував на Львівщині і був дуже здивований, коли довідався, що ці автомобілі ще працюють. Тому вирішив подарувати два нові. Другий реанімобіль такого ж класу має прибути до Львова у червні.

Окрім того, за кошти компанії «Віннер Груп Укроаїна» у другому півріччі 2018 року планується розпочати грандіозну реконструкцію неонатального центру з заміною даху, дверей, вікон, комунікацій тощо.

«На реконструкцію Центру і закупівлю найсучасного обладнання для порятунку дітей планується витратити до 2 млн. євро. Апаратура орієнтовно коштуватиме 1 млн. євро», - сказав ZAXID.NET голова правління кампанії «Віннер Груп Україна» Петро Рондяк.

Цей подарунок дітям Львівщини Іван Гинянський робить на честь своєї матері – українки Катерини Радик-Гинянської.