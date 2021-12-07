На пл. Олекси Гасина встановлять стелли з віршами Андрія Кузьменка

На розі вул. Коперника та Стефаника у Львові почали облаштовувати новий громадський простір «Місця щасливих людей». Занедбану пл. Гасина перетворять на сквер пам’яті Кузьми Скрябіна.

Громадський простір облаштовують у пам’ять про Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін», який загинув у автокатастрофі 2 лютого 2015 року на Дніпропетровщині. Того ж року Львівська міськрада оголосила конкурс на найкращий проект інтерактивного громадського простору «Місце щасливих людей» на пл. Гасина, переможцем якого стала відома дніпровська студія дизайну Decorkuznetsov. Робочий проект розробляв львівський архітектор Юрій Столяров.

За проектом, сквер перетинатимуть асиметричні тротуари, викладені спеціальними плитами з бетону та зі шорсткою поверхнею. На площі збережуть усі дерева та заїзд до подвір'я бібліотеки імені Василя Стефаника. Площу також обладнають пандусами, вуличними меблями, а на спеціальних стеллах розмістять вірші Андрія Кузьменка.

Вартісь робіт становить 14,4 млн грн. Переможцем електронного тендеру стало ТзОВ «Вельт Кепітал». Ця фірма вже ремонтувала низку вулиць у Львові, зокрема Чернівецьку та Пекарську, а також пл. Коліївщини.

Як повідомив ZAXID.NET заступник голови Галицької райадміністрації Роман Гавчак, підрядник уже встановив огорожу і цього року буде виконувати лише підготовчі роботи, а всі основні роботи заплановані на наступний рік. Загалом утілити проект мають упродовж двох років.