Після реконструкції у центрі Львова з'явиться новий громадський простір

У Львові визначили підрядника, який ремонтуватиме пл. Коліївщини. У межах капремонту на площі облаштують новий громадський простір із вуличними меблями та відновлять історичну криницю.

Переможцем тендеру обрали ТзОВ «Вельт Капітал». Тепер управління охорони історичного середовища ЛМР має підписати з компанією угоду. У межах реконструкції підрядник має замінити комунікації та прокласти кілька типів мощення площі, висадити нові кущі та дерева, вуличні стільці. Крім цього, на площі Коліївщини відновлять фонтан-криницю та відтворять історичні й археологічні знахідки на площі.

Роботи виконуватимуть за грантові кошти проекту «ReHERIT: Спільна відповідальність за спільну спадщину» та частково з міського бюджету. Вартість робіт – 3,2 млн грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Вельт Капітал» зареєстроване у Львові на вул. Саксаганського, 14. Власницею і керівницею фірми вказана Тетяна Павленко. Ця фірма вже ремонтувала низку вулиць у Львові, зокрема Чернівецьку та Пекарську.

Нагадаємо, що торік восени архітектори виставили на обговорення варіанти проекту реконструкції площі. Після цього на площі почали працювати археологи, які виявили тут фундаменти Гейслерівської кам'яниці і внутрішнього дворика, замощеного камінням, а також мощення з колотого каміння зі слідами пожежі, яке могло бути підлогою пивниці. Усі знахідки датуються XVIII-XIX ст.

Зазначимо, що пл. Коліївщини, що між вул. Староєврейською та Братів Рогатинців, виникла у ранній австрійський період на місці старої єврейської дільниці. Первісно площа називалася Жидівською, а у 1871 році після переведення конскрипційної нумерації на вуличну її перейменували на пл. Векслярську. У 1944 році радянська влада змінила назву на пл. Коліївщини.