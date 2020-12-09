Наступного року пл. Коліївщини планують реконструювати

На пл. Коліївщини у Львові почали археологічні розкопки, що триватимуть близько двох тижнів. Вони передуватимуть масштабній реконструкції площі, яку запланували на 2021 рік.

Як розповів ZAXID.NET фахівець із міської археології НДЦ «Рятівна археологічна служба» Остап Лазурко, роботи триватимуть два тижні.

«Ми маємо обмежену площу робіт – 12 м2, тому археологи працюватимуть на площі до двох тижнів. Ми заклали частину розкопу таким чином, аби натрапити на подвір’я тих будинків, що були на місці площі до ХІХ ст.», – розповів Остап Лазурко.

Завали самих будинків сподіваються знайти ближче до межі площі з сусідніми вулицями, а ближче до середини площі – споруди, що були в подвір’ї. Поки що ж вдалося розкопати суцільний завал готичної цегли.

Наступного року археологи вестимуть археологічний нагляд за самою реконструкцією, зокрема заміною комунікацій та благоустроєм території. Вартість археологічних робіт становить 31 тис. грн.

Нагадаємо, 12 лютого Львівська міськрада підписала меморандум про співпрацю з єврейськими організаціями для збереження культурної спадщини. Угода передбачає реконструкцію пл. Коліївщини з відтворенням історичних елементів. Восени архітектори виставили на обговорення варіанти проекту реконструкції площі, що передбачатиме відновлення криниці та облаштування громадського простору.

Зазначимо, що пл. Коліївщини, що між вул. Староєврейською та Братів Рогатинців, виникла у ранній австрійський період на місці старої єврейської дільниці. Первісно площа називалася Жидівською, а у 1871 році після переведення конскрипційної нумерації на вуличну її перейменували на пл. Векслярську. У 1944 році радянська влада змінила назву на пл. Коліївщини.