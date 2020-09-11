Археологічні дослідження передували будівництву нової дороги

Поблизу с. Модричі під час будівництва об'їзної дороги Трускавця представники «Рятівної археологічної служби» виявили сліди поселення культури лінійно-стрічкової кераміки, яка вважається давнішою, ніж трипільська. Серед знахідок – обсидіан, кераміка і кремнієві знаряддя праці.

Археологи розповідають, що культура лінійно-стрічкової кераміки одна з найдавніших в Україні почала займатися землеробством та скотарством.

«Це неолітичне поселення, яке має понад 7 тис. років. Ця культура займає ареал від Рейну до Дніпра і вважається однією з найбільш яскравих пам’яток епохи неоліту. Трипільська культура не була першою землеробською культурою, лінійно-стрічкової кераміка за 1,5 тис. років до них починала освоювати сільськогосподарські культури», — розповів керівник археологічної експедиції Олександр Сілаєв.

фото ZAXID.NET і РАС

Представники цієї культури вели частково мандрівний спосіб життя. Коли виснажували землю, на якій проживали, пересувалися далі у пошуках родючих ґрунтів. Археологи виявили обсидіановий відщеп – вулканічне скло, яке могло потрапити сюди з території сучасних Угорщини і Словаччини.

«У ті часи люди не користувалися металами взагалі. Камінь, кістка і кремінь – основні матеріали, які вони використовували. На північ від Карпат в основному використовувався кремінь, на південь від Карпат – обсидіан з вулканічних родовищ. Така знахідка може свідчити про широкі контакти або переміщення поселення», — додав керівник експедиції.

Дослідники виявили сліди «довгого дому» площею приблизно 23х8 м, в якому могли проживати близько 50 людей. Такі будинки зі стовповою конструкцією і плетеними стінами, по центру яких є ями або господарські об’єкти, притаманні культурі лінійно-стрічкової кераміки.

Реконструкція типового житла епохи неоліту

Археолог Микола Шніцер розповів, що найцікавішими віднайденими артефактами є вироби з кременю, скребки, вкладення до серпа, кам’яне тесло, елементи обсидіану – вулканічного скла, керамічний посуд з орнаментом з ліній, які утворюють стрічки, що і дало назву культурі. Виявлені знахідки передадуть в музей. В який саме – ще радяться. Можливо, у музей «Дрогобиччина» або Львівський обласний краєзнавчий музей у Винниках.

Розкопки розпочали 1 вересня, вони триватимуть ще до кінця наступного тижня. Після цього тут розпочнуть роботи дорожники, які вже будують об'їзну на інших ділянках.

Представник Служби автомобільних доріг у Львівській області Іван Бондар уточнив, що дорога буде протяжністю 3 км 840 м шириною понад 7 м по 1 смузі в кожному напрямку. З двох кінців дороги будуть дві кільцеві однорівневі розв’язки, по 3 з’їзди. У трьох місцях, де дорога перетинатиме річку Вишницю, під дорогою прокладуть залізобетонні труби. Із 250 млн грн загального бюджету на будівництво цієї об’їзної цьогоріч виділять понад 120 млн грн. До кінця року дорожники знімуть верхній шар землі, укріплять ґрунтову основу. Повністю будівництво дороги закінчать до кінця 2021 року.