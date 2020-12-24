Історики натрапили на фундаменти будинків, які розібрали у XIX ст, і мощення їхніх внутрішніх дворів, а також криницю

Археологи «Рятівної археологічної служби» завершили розкопки на площі Коліївщини у центрі Львова. Науковці дослідили давню криницю, яка насправді була розташована не в тому самому місці, де стоїть її сучасна імітація. Наступного року площу реконструюють, а з криниці облаштують фонтан.

Під час розкопок історики натрапили на фундаменти Гейслерівської кам'яниці і внутрішнього дворику, замощеного камінням, що не збереглися до нашого часу. Також на глибині 2,4 м виявили мощення з колотого каміння зі слідами пожежі, яке, за словами наукового співробітника «Рятівної археологічної служби» Остапа Лазурка, могло бути підлогою пивниці. Усі знахідки датуються XVIII-XIX ст.

Археологи дослідили рештки криниці, яку збудували у 1844 році на місці зруйнованих будинків. До сьогодні зберігся її фундамент з бутового вапнякового каміння, на якому лежать білокам’яні тесані блоки. Історики лише частково вивчили колодязь, дослідження продовжать наступного року під час реконструкції площі.

фото Рятівної археологічної служби

Ця криниця, яка є на площі в нас час, є лише її імітацією, її збудували в радянський час. Вона розташована приблизно за метр від того місця, де був справжній колодязь з водою. Тому її розберуть, а на місці історичної облаштують фонтан з резервуаром, де циркулюватиме вода.

Як розповіла ZAXID.NET керівниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, спочатку криниця єврейської дільниці була на розі вулиць Федорова-Староєврейської. На місці теперішньої площі Коліївщини були будинки, які виходили фасадом до Староєврейської, а тильною частиною – до міського муру, що був на місці теперішньої вул. Братів Рогатинців. Після 1772 року почали розбирати міські мури, будинки були в аварійному стані, їх теж демонтували. На їхньому місці утворилася площа. Тут обладнали криницю з сучасним водогоном, а її попередниця на Староєврейській занепала.

За словами Лілії Онищенко, площу реконструюють наступного року. Тут мають замінити інженерні мережі, замостити, облаштувати фонтан, місця для сидіння, провести озеленення та ознакування.

«На площі буде стояти пілон, де буде написано про історію площі, кожного будинку та єврейського кварталу загалом», – додала Лілія Онищенко.

Реконструкцію площі реалізовують за проектом ReHERIT «Спільна відповідальність за спільну спадщину» разом з Центром міської історії, Лабораторією міського простору. Він передбачає ознакування території, навчання гідів, вчителів, історичні дослідження.

Координаторка ReHERIT Марія Кравченко розповіла ZAXID.NET, що ще триває етап обговорення проекту реконструкції площі, а після всіх узгоджень його почнуть реалізовувати. Всі роботи мають закінчити до травня 2021 року.

Площа Коліївщини – одна з найменших площ Львова, розташована на території колишньої єврейської дільниці. Колись вона називалася Жидівською, потім Векслярською. Її замостили у середині XIX ст., криниця є її головною домінантою, вона наповнювалась з міського водогону, нею користувалися жителі всієї юдейської дільниці. Історики радяться про доцільність перейменування площі.