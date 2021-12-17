У 2022 році на Львівщині продовжать ремонтувати важливі транспортні сполучення

Служба автомобільних доріг Львівщини підготувала перелік доріг загального користування, які планують відремонтувати у Львівській області у 2022 році. Плани на наступний рік оприлюднили під час річного звіту керівника САД Олега Берези у четвер, 16 грудня.

Загалом наступного року Служба автомобільних доріг Львівщини планує відремонтувати майже 337 км доріг загального користування, у тому числі 52 мости. Зокрема, в області продовжать ремонт прикордонних доріг, доріг у межах проекту «Мале карпатське коло» тощо. Перелік доріг склала САД, але його ще має затвердити Кабінет міністрів України. Тоді стане відомо, скільки коштів з державного бюджету виділять на ці ремонти.

Попередній перелік доріг Львівщини, які відремонтують у межах «Великого будівництва» виглядає так:

М-10 Західний обхід Львова – 9,0 км;

М-06 Київ-Чоп – 24,6 км;

Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига – 15,8 км;

Т-14-01 КПП Смільниця – Старий Самбір – 26,0 км;

Т-14-02 Східниця-Пісочна – 16,3 км;

Т-14-03 Грушів-Немирів – 9,3 км;

Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська – 44,9 км;

Т-14-08 Угринів-Хоробрів – 8 км;

Т-14-15 Мостиська – Самбір – Борислав – 12,1 км

Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий – 16,6 км

Т-14-19 Миколаїв — Жидачів — Калуш – 23,3 км;

Т-14-17 Куровичі – Рогатин – 8,6 км;

Т-14-24 Сколе-Славське – 24,0 км;

Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка – 24 км;

Т-18-06 Рівне — Млинів — Берестечко — Буськ — Перемишляни – 74,2 км.

На карті показані відтинки доріг, де будуть вестися ремонтні роботи у 2022 році:

Карта головних ремонтів доріг на Львівщині у 2022 році (щоб збільшити зображення, клікніть на нього)

Зазначимо, що ремонти цих доріг фінансуватиме Державний дорожній фонд. Окрім цього, Львівська ОДА має визначити перелік місцевих доріг, які ремонтуватимуть коштом обласного бюджету.