У 2021 році на Львівщині відремонтували понад 333 км доріг державного значення – основних магістральних шляхів в області. Головні роботи проводили на різних відтинках доріг Ковель– Жовква, Грушів – Немирів, Яворів – Грушів та Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка.

ZAXID.NET спільно зі Службою автомобільних доріг Львівщини обрав найважливіші і найбільш показові приклади ремонту доріг в області. Показуємо зміни за допомогою порівняльного інструменту «до і після».

Р-15, Ковель — Володимир — Червоноград — Жовква