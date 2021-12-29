У 2021 році на Львівщині відремонтували понад 300 км доріг
Фото до і після
У 2021 році на Львівщині відремонтували понад 333 км доріг державного значення – основних магістральних шляхів в області. Головні роботи проводили на різних відтинках доріг Ковель– Жовква, Грушів – Немирів, Яворів – Грушів та Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка.
ZAXID.NET спільно зі Службою автомобільних доріг Львівщини обрав найважливіші і найбільш показові приклади ремонту доріг в області. Показуємо зміни за допомогою порівняльного інструменту «до і після».
Р-15, Ковель — Володимир — Червоноград — Жовква
Т-14-03, Грушів — Немирів
Т-14-20, Яворів–Грушів
Т-14-20, Яворів–Грушів
Т-14-20, Яворів–Грушів
Т-14-20, Яворів–Грушів
Т-14-20, Яворів–Грушів
Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам'янка-Бузька – Бібрка (ділянка Городок–Повітно)
Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам'янка-Бузька – Бібрка (ділянка Городок–Повітно)
Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам'янка-Бузька – Бібрка (ділянка Городок–Повітно)
Раніше ZAXID.NET публікував перелік доріг Львівщини, які відремонтують у 2022 році. Йдеться про 15 доріг загальною протяжністю майже 337 км.