У Львова запланована реконструкція вул. Миколайчука з будівництвом трамвайної колії

Уряд Франції виділить 5 млн євро (понад 226 млн грн) на перший етап облаштування нового трамвайного маршруту від центру Львова до реабілітаційного центру «Незламні» (Unbroken). Про це у п’ятницю, 19 липня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Також плануємо розширити вулицю Миколайчука, щоб збільшити кількість смуг для транспорту. Це результат триденної роботи французького агентства з розвитку AFD в нашому місті», – написав Андрій Садовий.

Фото із Telegram Андрія Садового

Нагадаємо, у Львова запланована реконструкція вул. Миколайчука з будівництвом трамвайної колії. Проект реконструкції ділянки вул. Миколайчука протяжністю 2,6 км передбачає будівництво трамвайної лінії та розворотним кільцем, облаштування смуг для руху громадського транспорту та транспорту екстрених служб і велоінфраструктури. На оновлених зупинках громадського транспорту облаштують місця для відстою та відпочинку водіїв.