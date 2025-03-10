Депутати Львівської міської ради на сесії у четвер, 6 березня, затвердили бюджет розвитку Львова на 2025 рік. Це основний бюджетний документ, в якому зазначені витрати на ремонти, реконструкції та будівництва, заплановані у цьому році. Бюджет розвитку на 2025 рік становитиме 1,47 млрд грн. Це на 400 млн грн менше, ніж торік.

Цього року найбільше грошей витратять на відновлення зруйнованих будинків, проєкти співфінансування, де вже залучені кошти Європейського союзу, медицину і реабілітацію, освіту та критичну інфраструктуру. Серед важливих проєктів – будівництво соціального житла для ветеранів та поранених, укриття для соціальних будинків, рекультивація Грибовицького сміттєзвалища тощо.

Загалом до переліку видатків бюджету розвитку на 2025 рік внесли 79 об’єктів. Однак упродовж року депутати та виконавчий комітет ще неодноразово вноситимуть зміни до бюджету, тому цей перелік може змінитись.

Освіта

Управління освіти отримало майже 56,8 млн грн на ремонти території навчальних закладів, реконструкцію шкіл та садків, а також закупівлю обладнання для навчання. Найбільше коштів виділили на будівництво укриття в школі №41 – 50 млн грн. Ще 5 млн грн передбачили на виведення з аварійного стану будівлі ліцею «Оріяна», що постраждала внаслідок ракетного удару 29 грудня 2023 року. Ще 625 тисяч заклали на ремонт дитсадка «Казка», що також постраждав від російської атаки.

На ремонти в школах та ліцеях передбачили 184,4 млн грн. Ці гроші залучать із місцевих запозичень. Йдеться, зокрема, про капітальні ремонти басейнів та будмайданчиків. Найбільше грошей заклали на добудову гімназії «Провесінь» на вул. Тракт Глинянський – 55,6 млн грн, добудову школи в Брюховичах – 41,6 млн грн, ремонт харчблоку школи «Будокан» – 12,2 млн грн і спортмайданчику на вул. Кавалерідзе, 15 – 9 млн грн.

Медицина

На медицину цього року заклали 25,5 млн грн, із яких 17,7 млн грн витратять на капітальний ремонт другого поверху під створення загального чоловічого відділення водних та теплових процедур у будівлі Центру здоров’я «Бадьорість» на вул. Героїв УПА, 35.

Окремо із місцевих запозичень на медичні проєкти передбачили 319 млн грн. Найбільше грошей передбачили на ремонт дитячої лікарні Святого Миколая – 105 млн грн. Ще 42 млн грн заклали на ремонт головного корпусу лікарні Першого ТМО, ця ж лікарня отримає 25 млн грн на ремонт інженерних мереж. Ще 29 млн грн заклали на будівництво нового корпусу. На реконструкцію старої поліклініки в Брюховичах під реабілітаційний центр планують витратити 16 млн грн.

Будівництво, ремонти та реконструкція

Найбільше грошей у цій стрічці витрат заклали на будівництво житла для ВПО на вул. Миколайчука – 27,7 млн грн. На виведення з аварійного стану будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів, передбачили 5,5 млн грн.

На укриття на стадіоні «Юність» у парку культури виділили 10,2 млн грн. Ще 3 млн нададуть для будівництва і обслуговування території житла для вагітних переселенок на вул. Над Джерелом.

Із кредитних коштів департамент ЖКГ отримав 334,5 млн грн. Із них 120 млн грн спрямують на будівництво крематорію на Голосківському кладовищі, 100 млн грн спрямують на будівництво біогазової станції на Грибовицькому сміттєзвалищі. Ще 40 млн грн заклали на реконструкцію котельні на вул. Широкій.

78 млн грн передбачили для завершення будівництва сміттєпереробного заводу.

Вулиці і парки

Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури отримав лише кредитні гроші, загалом – 333,4 млн грн. Із них найбільше грошей заклали на роздачу боргів за вже виконані ремонти: вул. Личаківська – 57 млн грн, вул. Пластова і вулиця до промзони Сигнівка – по 30 млн грн.

Серед нових проєктів – ремонт тролейбусної лінії на вул. Стрийській – 51 млн грн, реконструкція вул. Мазепи – 40 млн грн, ремонт вул. Залізничної – 30 млн грн. Також 19 млн грн заклали на будівництво нового АТП на вул. Вернадського.

На ремонти у парках і зелених зонах передбачили 17,7 млн грн. Найбільше із них витратять на ремонт інклюзивного майданчика у парку «Знесіння» – 12,2 млн грн.

Інші видатки

Також депутати розподілили кошти між районними адміністраціями. Титульні списки робіт у районах погоджуватимуть окремо, тож ці суми можуть змінитися. Більшість грошей скерують на відбудову зруйнованих російськими ударами будівель.

Галицька районна адміністрація – 4 млн грн;

Залізнична районна адміністрація – 5 млн грн;

Франківська районна адміністрація – 13,6 млн грн;

Личаківська районна адміністрація – 10,6 млн грн;

Сихівська районна адміністрація – 23,1 млн грн.

Детальний розподіл бюджету розвитку можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, 19 грудня Львівська міськрада погодила бюджет Львова на 2025 рік у розмірі понад 17,7 млрд грн. Найбільше заклали на допомогу Силам оборони, медицину, освіту та зарплати бюджетникам.