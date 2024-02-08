Депутати Львівської МТГ на сесії у четвер, 7 лютого, затвердили бюджет розвитку Львова на 2024 рік. Це основний бюджетний документ, в якому визначені всі витрати на ремонти та будівництва, заплановані у цьому році. Бюджет розвитку на 2024 рік становитиме 1,9 млрд грн, із яких 1 млрд грн – це програми для військових, а 739 млн грн – на безпосередні роботи. Це лише 42% від бюджету розвитку на 2023 рік.

Цього року найбільше коштів витратять на виконання гарантій та погашення боргів. 341,8 млн отримав гуманітарний блок, 253,2 млн грн – блок ЖКГ, ще 83,2 млн грн – блок містобудування. Також депутати виділили гроші на вже розпочаті проекти, зокрема, добудову школи в Брюховичах, реконструкцію вул. Миколайчука та дороги у Білогорщі та на Сигнівці. Частина коштів піде на оплату вже виконаних робіт.

Однак упродовж року депутати та виконавчий комітет ще неодноразово вноситимуть зміни до бюджету, тому цей перелік може змінитись.

Вулиці

Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури виділили гроші на завершення вже розпочатих проектів. Зокрема по 2 млн грн заклали на реконструкції. вул. Миколайчука з будівництвом трамвайної колії, будівництво шляхопроводу на вул. Ковча та реконструкцію вул. Залізничної. 2,5 млн заклали на будівництво дороги в промзоні Сигнівка (між вул. Північна та Конюшинна), 3 млн грн – на будівництво гравійної дороги на Білогорщу, а 4 млн грн – на оплату проекту реконструкції вул. Шевченка.

Також на потреби департаменту заклали 10 млн грн на встановлення камер у межах програми «Безпечне місто Львів», 5 млн грн – на ремонт і обслуговування авто для ЗСУ та НГУ, а також кілька десятків мільйонів на внески до статутних капіталів ЛКП. Більшість цих грошей використовують для виплати зарплат. На оплату боргів за ремонт вул. Пекарської та Личаківської заклали по 2 млн грн.

Департамент ЖКГ отримав 13,4 млн грн на капремонт доріг і тротуарів на вул. Старознесенській, майже 4 млн грн – на ремонт вул. Яворницького та 4,4 млн грн – на ремонт вул. Винна Гора у Винниках.

Управління земельних ресурсів отримало 5 млн грн на викуп ділянок для добудови вул. Ряшівської. Також управління архітектури отримало 4 млн грн на виготовлення топографічних планів Львова та комплексного плану просторового розвитку Львівської МТГ.

Будівництво, ремонти та реконструкція

Департамент містобудування у розрізі інвестицій отримав 3,5 млн грн на реконструкцію системи водопостачання на території інформаційно-ресурсного центру на Знесінні та ще 1,5 млн грн на ремонт аварійних сходів. Загалом на будівництво центру управління культури отримало 15 млн грн.

Департамент міської агломерації отримав 6,8 млн грн на будівництво народного дому у Великих Грибовичах, 5 млн грн на ремонт адмінбудівлі у Винниках, 4 млн грн – на ремонт адмінбудівлі на вул. Удатного, 3 млн грн – на ремонт будівлі офісу Львівської громади в Лисиничах.

Управління охорони історичного середовища отримало 4 млн грн на реставрацію огорожі на вул. Коперника, 15 та 1,5 млн грн на реставрацію дерев’яної церкви Святої Трійці у Волі Гомулецькій. Ще 2 млн грн заклали на капремонт території між вул. Винниченка і оборонним муром ансамблю Бернардинів.

Для ЛКП «Зелене місто» заклали 50 млн грн на проект будівницва сміттєпереробного заводу, яке триває.

Парки

Найбільше коштів – 6,5 млн грн – виділили на покращення інклюзивності в парку Знесіння зі сторони вул. Опришківської. На решту парків заклали невеликі суми грошей на проведення поточних робіт.

Освіта

Управління освіти отримало майже 82 млн грн на ремонти території навчальних закладів, реконструкцію шкіл та садків, а також закупівлю обладнання для навчання. Найбільше коштів виділили на добудову школи в Брюховичах (20 млн грн), будівництво спортзалу в школі №7 на вул. Богдана Хмельницького, 132 (3,7 млн грн), будівництво спортзалу в школі №47 у Винниках, а 3 млн грн виділять капремонт приміщень школи «Лідер», що на вул. Некрасова, 59.

На закупівлю обладнання для уроків патріотичного виховання заклали 5,8 млн грн, на капремонт спортивного майданчика у ліцеї №45 на вул. Науковій, 25 – понад 5 млн грн, майже 9 млн грн виділили на протиаварійні роботи в дитсадку «Казка »на вул. Патона, який постраждав від російського обстрілу, на ремонт Львівської української гуманітарної гімназії імені Олени Степанів на вул. Олени Степанівни, 13 – 5,7 млн грн, на ремонт підпірної стінки на території дитсадка №9 на вул. Рильського, 9 – 3,2 млн грн.

Медицина

Управління охорони здоров’я отримало майже 61 млн грн на реалізацію низки проектів, серед яких капітальний ремонт відділень колишньої лікарні швидкої допомоги на вул. Миколайчука, дитячої лікарні на вул. Пилипа Орлика, та вул. Навроцького. Серед іншого, 10 млн грн виділили на ремонт центрального стерилізаційного відділення на вул. Миколайчука, а 4,8 млн грн – на ремонт кількох поверхів операційних у цій же лікарні. 2 млн грн виділили на створення Центру ментального здоров’я на вул. Замарстинівській, 81. Ще по мільйону на кожну заклали в статутні капітали шести міських поліклінік. Також управління охорони здоров’я отримало 15 млн грн на будівництво спортзалу для реабілітаційного центру Unbroken.

Серед інвестиційних проектів 16,4 млн грн заклали на добудову блоку дистанційно-променевої терапії до будівлі першого медоб'єднання на вул. Миколайчука, 9, ще 3 млн грн ця лікарня отримає на добудову корпусу до головної будівлі. 30 млн грн заклали на реконструкцію одного з корпусів першого медобʼєднання на вул. Мазепи, 25.

Інші видатки

Також депутати розподілили кошти між районними адміністраціями. Титульні списки робіт у районах погоджуватимуть окремо, тож ці суми можуть змінитися.

Галицька районна адміністрація – 7,8 млн грн;

Франківська районна адміністрація – 16,8 млн грн;

Личаківська районна адміністрація – 9,3 млн грн;

Залізнична районна адміністрація – 6,5 млн грн;

Шевченківська районна адміністрація – 9,3 млн грн;

Сихівська районна адміністрація – 6,5 млн грн.

Також у межах інвестиційних проектів в бюджеті розвитку заклали гроші на відновлення будинків, що постраждали внаслідок влучання ракети на вул. Стрийській.​

Вільний залишок грошей, який утворився станом на 1 січня 2024 року, перерозподілили між управлінням освіти та управлінням охорони здоров’я. Їх заклали на виконання капремонтів у школах та лікарнях. Детальний розподіл грошей бюджету розвитку можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, 27 грудня Львівська міськрада погодила бюджет Львова на 2024 рік у розмірі понад 15,3 млрд грн. Найбільше заклали на ЖКГ, освіту та допомогу військовим – 1 млрд грн.