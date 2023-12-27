Депутати Львівської міської ради погодили бюджет Львова на 2024 рік у розмірі понад 15,3 млрд грн. За відповідну ухвалу проголосували міські депутати під час засідання 27 грудня.

У 2024 році доходи бюджету Львова становитимуть понад 15 млрд грн. Найбільше доходів очікується від ПДФО – майже 8 млрд грн, ще понад 3 млрд грн – від Єдиного податку. Крім цього, місто очікує отримати 200 млн грн доходів від бюджету розвитку – від продажу майна та землі.

Як пояснила директорка департаменту фінансової політики Львівської міської ради Вікторія Довжик, в бюджет заклали зростання зарплат бюджетникам на близько 20%, а також компенсації за теплопостачання, оскільки на час дії воєнного стану підвищувати тарифи для населення не будуть.

Що стосується видатків, то у 2024 році їх заклали на рівні 14,5 млрд грн, із яких 13,3 млрд грн – видатки загального фонду та ще понад мільярд – видатки спеціального фонду бюджету. Найбільше у 2024 році виділяють на освіту – 4,4 млрд грн. На житлово-комунальне господарство і транспорт передбачили понад 3 млрд грн. Сюди не входять ремонти та реконструкції. Цей бюджет стосується виплат зарплат, планових та аварійних робіт, утримання комунальних підприємств, пілгових перевезень тощо.

Третім за видатками – 1 млрд грн – є фінансування Програми спротиву, що передбачає різноманітну допомогу військовим та їхнім родинам. На медицину з міського бюджету у 2024 році витратять 851,4 млн грн. Ідеться про оплату комунальних послуг у медзакладах та виконання міських програм. На культуру і спорт заклали 522,4 млн грн.

Бюджет розвитку Львова у 2024 році становитиме 1,7 млрд грн. Саме у бюджеті розвитку закладаються кошти на усі реконструкції та ремонти у місті. Його розподіл сесія має затвердити окремо, втім попередньо понад мільярд із бюджету розвитку – це гарантійні внески та погашення кредитів, ще 500 млн – видатки за розподілом, за які мають доробити вже розпочаті інвестиційні проекти, зокрема медичні та інфраструктурні.

Детальніше з проектом бюджету Львова можна ознайомитись на сайті міської ради за посиланням.

Нагадаємо, у 2022 році бюджет Львова на 2023 рік затвердили на рівні 13,6 млрд грн – доходи та 13,7 млрд грн – видатки.