Енергозбереження та енергоефективність для українців були актуальними вже досить давно, проте особливо гостро постало питання енергонезалежності під час російсько-української війни. На початку повномасштабного вторгнення були певні труднощі з отриманням банківських кредитів на заходи енергозбереження, але зараз ситуація змінюється на краще. На рівні держави, області та Львова діє низка програм, які передбачають компенсації за кредитами мешканцям та ОСББ.

ZAXID.NET розповідає, які програми енергозбереження доступні для львів’ян та як ними можна скористатися.

Діючі програми енергозбереження

У Львові діють дві міські програми енергозбереження: «Теплий дім» для ОСББ та ЖБК та «Енергоефективна оселя» для фізичних осіб.

Відповідно до програми «Теплий дім» ОСББ та ЖБК можуть отримати відшкодування з міського бюджету у розмірі до 30% від тіла кредиту, але не більше 1 млн грн за одним кредитним договором.

Програма для фізичних осіб «Енергоефективна оселя» передбачає компенсації 15% тіла кредиту, але не більше 50 тис. грн за одним кредитним договором. Наприклад, якщо мешканці залучають кредит у розмірі 300 тис. грн, то 50 тис. грн їм може повернути місто.

Керівник відділу супроводу ОСББ Львівської міської ради Сергій Солтис розповідає, що з початком повномасштабної війни банки фактично припинили кредитування проектів з енергоефективності. Лише в середині листопада цього року наразі єдиний банк «Глобус» почав кредитувати ОСББ в межах програми «Теплий дім», і до нього вже звернулися більше десятка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків по кредити.

Компенсацію з бюджету у межах програми «Енергоефективна оселя» мешканці можуть одержати при отриманні кредиту в банку «Львів». Цей банк наразі єдиний видає такі кредити.

«З міського бюджету компенсовується частина тіла кредиту. Мешканці не повинні звертатися в міську раду, а напряму у відділення банку, – пояснює Сергій Солтис. – Якщо раптом у якомусь відділенні банку не знають про програму, то потрібно повідомити у відділ супроводу ОСББ, щоб ми зі свого боку передзвонили у банківську установу і сказали, що в певному відділенні відсутня комунікація, і є охочі взяти участь».

Утеплений будинок на вул. Трильовського, 27а (усі фото ЛМР)

Посадовець запевняє, що оформлення теплого кредиту не є забюрократизованим. «По “Енергоефективній оселі” мешканці приносять довідку про зарплату і рахунок – і на тому усе. Потім підтвердження, фотофіксацію, що вони виконали роботи, – каже Сергій Солтис. – А по програмі для ОСББ потрібно надати протокол зборів співвласників, що вони згодні на отримання та виплату кредиту, проектно-кошторисну документацію. Компенсація з бюджету міста відбувається після того, як банк отримує акти виконаних робіт».

Рішення про теплий кредит мешканцям ухвалюється впродовж тижня, а для юридичних осіб цей процес займає близько місяця. «Якщо документи якісно підготовлені, то зазвичай рішення приймаються до місяця. Усе залежить від того, наскільки активно працюють люди», – зауважує Сергій Солтис.

Окрім того, діє обласна Комплексна програма підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області. Вона передбачає відшкодування мешканцям та ОСББ відсоткової ставки за кредитами, зокрема, за умови участі в у програмі «Енергодім» державного Фонду енергоефективності (для ОСББ), а також відшкодування тіла кредиту на встановлення альтернативних джерел енергії та вартості обладнання, що використовує відновлювальні джерела енергії і встановлене мешканцями власним коштом.

З 2019 року на рівні держави діє програма «Енергодім» Фонду енергоефективності. До повномасштабної війни фонд надавав гранти ОСББ від 40 до 70% вартості проектів для проведення часткової або комплексної термомодернізації будинків. У програмі взяли участь майже 65 000 домогосподарств, сума грантів становила понад 885 млн грн. Після початку великої війни прийом заявок для участі у цій програмі тимчасово призупинили.

Заходи з енергозбереження в будинку на вул. Кульчицької, 4

У липні цього року Фонд розпочав прийом заявок за спрощеним пакетом «А» (Легкий), який передбачає гранти для ОСББ на встановлення вузла комерційного обліку тепла та індивідуального теплового пункту (ІТП). ОСББ можуть отримати компенсації у розмірі 40% вартості робіт.

Раніше в межах програми «Енергодім» діяв також пакет «Комплексний (Б)», який, окрім встановлення ІТП, передбачав гранти ОСББ на утеплення стін, даху, горища і підвалу. Наразі Фонд не відновив прийом заявок за цим пакетом.

Досвід ОСББ

Керівник ОСББ вул. Щурата, 8 у Львові Роман Оліховський розповідає, як на практиці скористатися різними програмами та отримати компенсації за впроваджені заходи з енергоефективності.

«Коли ми створили ОСББ, постало питання привести будинок до певної стабілізації. Бо куди не глянь – то труби текли, то проривало, то опалення по два тижні не було через заповітрені системи. Виходом була програма Фонду енергоефективності. Якраз у 2019 році почав фонд працювати, ми почули про цю програму та взяли участь серед перших. Провели роботи у 2020 році. Люди задоволені, є відчутна економія. Утеплили фасад будинку, встановили ІТП з теплообмінником, поставили на стояках опалення автоматичні балансувальні клапани, утеплили труби гарячого водопостачання і опалення в неопалювальних приміщеннях», – розповідає Роман Оліховський.

Отримавши досвід, Роман Оліховський вже як проектний менеджер Фонду енергозбереження супроводжував інші львівські ОСББ. У 2021-2022 році вдалося утеплити три будинки з ОСББ – на вул. Миколайчука, 8, вул. Шевченка, 322 та вул. Чукаріна, 7. Паралельно з державною програмою ОСББ отримали відшкодування і в межах міської програми.

Утеплений будинок на вул. Патона 2/6

Звичайно, війна спровокувала труднощі, розповідає Роман Оліховський. На початку повномасштабного вторгнення він допомагав втілювати проект енергозбереження для ОСББ на вул. Патона 2/6, заявку на який подали у Фонд енергоефективності ще раніше.

«За програмою “Енергодім” у 2022 році ми зробили фасад та поставили вікна у квартирах та місцях загального користування. У 2023 році поставили ІТП, теплообмінник, утеплили труби і поставили балансувальні клапани. Проблемно було отримання кошти по міській програмі, бо з початком війни банки не давали кредити. Лише у листопаді 2022 року вдалося взяти кредит в “Укргазбанку” у розмірі 3,5 млн грн. Нам міська рада відшкодувала 30% – 1 млн грн», – розповідає львів’янин.

Вартість проекту енергозбереження, каже Роман Оліховський, залежить від площі будинку. Варто враховувати і те, що під час війни ціни значно зросли. «Наприклад, до війни об’єкт на вул. Чукаріна, 7 ми зробили повністю за 13 млн грн. На вул. Патона 2/6 роботи обійшлися у 14 млн грн, а такі самі площі на сьогодні обійдуться вже у 20 млн грн. У нас зараз є будинок на вул. Величковського, 2. На початок 2022 року вартість утеплення фасаду коштувала приблизно 7,5 млн грн, зараз – майже 12 млн грн», – розповідає він.

Окрім того, змінилися терміни виконання робіт. Якщо раніше проект енергозбереження багатоквартирного будинку можна було втілити з весни до осені, то зараз це займає не менше року. «Усе залежить від платоспроможності ОСББ, наявних ресурсів, різних обставин, адже війна», – зауважує Роман Оліховський.

На його думку, заходи енергозбереження за можливості потрібно втілювати, адже рано чи пізно це доведеться зробити. «Зараз війна, і вартість енергоресурсів не зростає, але рано чи пізно уряд буде змушений її збільшити, і відповідно ціна за опалення, гарячу воду зросте в рази, – пояснює Роман Оліховський.

Будинки, які реалізували енергоощадні заходи, економлять від 20 до 40% на оплаті за опалення, порівняно з іншими. «Людям треба донести важливий момент. Коли в будинку нема реалізованих заходів з енергозбереження, вони оплачують за опалення великі суми, ніякого прогресу немає. Ті, хто утеплив будинок, замість переплати за опалення цими коштами гасять кредити на зроблені роботи. І вони вже живуть в будинку, який має і зовнішній вигляд кращий, і ціни за опалення, гарячу воду набагато менші», – додає львів’янин.

Підсумки і плани на наступний рік

За даними львівської мерії, за час дії міської програми «Теплий дім» з 2015 року було видано 287 кредитів на 253,7 млн грн. Загалом 41 будинок комплексно утеплений за цією програмою. За програмою «Енергоефективна оселя» з 2017 року львів’янам видали 313 кредитів на 9,3 млн грн.

Обидві програми продовжать діяти у 2024 році. На «Теплий дім» в міському бюджеті планується близько 11,5 млн грн (це дещо менше, ніж до повномасштабної війни), а на «Енергоефективну оселю» – близько 1,5 млн грн (без змін).

«Якщо буде попит, багато охочих скористатися програмами, то, думаю, гроші будуть шукати, щоб збільшити фінансування програм», – каже керівник відділу супроводу ОСББ.

У Львівській облраді розповіли ZAXID.NET, що на обласну програму депутати пропонують виділити 25 млн грн у наступному році. Точні суми будуть відомі після затвердження міського та обласного бюджетів.