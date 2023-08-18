Відтепер органи соціального захисту, заклади культури, спортивні організації та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) зможуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на енергоощадні LED, повідомила у п’ятницю, 18 серпня, прес-служба сервісу «Дія».

Як сказано в повідомленні, щоб взяти участь в обміні лампочок потрібно:

авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою кваліфікованого електронного підпису юридичної особи;

у розділі «Послуги» обрати «Обмін лампочок»;

заповнити запит, вказати в калькуляторі площу, вибрати необхідну кількість і тип ламп у межах ліміту;

перевірити заяву і підписати її кваліфікованим електронним підписом.

Після цього представники «Укрпошта» контактуватимуть із заявниками за номерами телефонів, які вони вкажуть, і повідомлять, як отримати енергоощадні лампи.

Нагадаємо, що в червні до цієї програми, яка стартувала в січні, підключили школи та лікарні. У Міністерстві економіки повідомляли, що програма вже не має популярності серед домогосподарств. Передбачалося, що під час дії цієї програми українці отримають 50 млн енергоощадних ламп, але за перші чотири місяці вдалося обміняти лише 20 млн.