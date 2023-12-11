Потрапляння вологи між шарами системи утеплення дуже негативно впливає на результат

Утеплення фасаду – дуже складний і відповідальний процес. Тут не можна порушувати технологію, розраховувати витрати матеріалів на око і зневажати факторами зовнішнього впливу, наприклад, опадами. Помилки під час утеплення будинку можуть дорого вам коштувати, і про них детальніше розповідає Armix.

Неправильна товщина утеплювача

Перша поширена помилка – замовник самостійно вирішує, якої товщини утеплювач йому потрібно купити для фасаду, не враховуючи так звану точку роси. Коли товщини пінопласту або мінеральної вати недостатньо, і повітря, в якому міститься волога, починає конденсувати на поверхню стіни всередині приміщення, провокуючи появу цвілі.

Щоб виправити ситуацію, потрібно винести точку роси за межі приміщення, збільшивши товщину утеплювача. Така помилка може дуже дорого коштувати, тому що фасад доведеться суттєво переробляти.

Недостатня підготовка основи

Друга помилка – ігнорування підготовки основи, коли економлять на грунтовці та грунтуючій фарбі, а також не відчищають стіни від пилу та бруду. В результаті адгезія між матеріалами та основою є недостатньою і може відбутися розшарування (відпадання штукатурки або клею для утеплювача), особливо якщо додатково порушена технологія виконання робіт.

Порушення технології

Ці помилки призводять до появи тріщин на фасаді, відшарування декоративного шару і утеплювача вже після першого сезону.

По-перше, йдеться про погане промазування пінопласту або мінеральної вати клеєм. Плита повинна бути промазана не менше, ніж на 60% від своєї поверхні. Далі – неправильна обробка швів між утеплювачем. Дуже часто їх заробляють тим самим клеєм, а не монтажною піною, як цього вимагає технологія. Неправильне нанесення клею на армуючу сітку також коштує дорого. Сітка повинна бути «утоплена» в клей з двох боків.

Перед нанесенням декоративної штукатурки потрібно використати грунтуючу фарбу. Цей продукт містить у своїй структурі кварцовий пісок та інші речовини, які значно підвищують адгезію між основою та штукатуркою, а також працюють як захисний шар, що відштовхує вологу.

Утеплення будинку під час опадів

Потрапляння вологи між шарами системи утеплення дуже негативно впливає на результат. Погіршується адгезія, шари погано висихають, з’являється біокорозія, суттєво знижується якість продуктів (клею, штукатурки, фарби).

Щоб уникнути цих проблем, потрібно використовувати фасадну сітку, яка захищатиме стіни від потрапляння опадів. Також кожному шару потрібно давати висохнути, щоб параметри продукту набрали своєї міцності та відповідали технічній карті, заявленій виробником. Опади та висока вологість можуть значно вплинути на час висихання продуктів.

Отже, щоб не платити значно більше за утеплення свого будинку: