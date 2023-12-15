Депутати найбільшої у Львівській міській раді фракції «Європейська солідарність» запропонували збільшити у бюджеті 2024 року витрати на виконання депутатських повноважень із теперішніх 200 тис. грн до 1 млн грн. Згодом на засіданні комісії фінансів і планування бюджету депутати озвучили вже меншу цифру, запропонувавши підняти розмір депутатського фонду хоча б до 500 тис. грн. Якщо сесія міської ради підтримає таку пропозицію, то витрати на депутатські фонди у бюджеті 2024 року зростуть із теперішніх 12,8 млн грн до 32 млн грн.

Витрати на виконання депутатських повноважень – це гроші, які щорічно закладають у бюджеті міста. Згодом депутати роздають ці гроші у вигляді матеріальної допомоги потребуючим після їхнього звернення. Таким чином депутати ЛМР фактично дублюють функції управлінь соціального захисту. І хоч депутати це й розуміють, але відмовитись від цієї статті витрат у бюджеті жодна з каденцій ЛМР так і не наважилась.

У коментарі ZAXID.NET голова фракції і секретар бюджетної комісії ЛМР Петро Адамик обґрунтував потребу виділення депутатам грошей тим, депутати скеровують їх допомогу соціально незахищеним людям. Він наголосив, щоб отримати гроші, депутати мають писати звернення в соцзахист.

«Я думаю, що тих грошей [500 тис. грн] не вистачить, бо зараз багато людей з великою кількістю соціально нерозв'язаних питань: з важкими хворобами, з онкозахворюваннями. Вони приходять і просять. У мене кошти закінчуються, які б не виділяли, приблизно в березні. Враховуючи, що я підприємець і маю можливість деколи помогти зі своєї кишені, то ще якось собі раду даю, але все одно важко. Просто ми найближча влада, до якої можна дотягнутися», – сказав Петро Адамик.

Потребу збільшити удвічі витрати на депутатські фонди у «Європейській солідарності» пояснюють ростом цін та низькою купівельною спроможністю населення. Петро Адамик розповідає, що гроші зі свого депутатського фонду у 2023 році здебільшого витрачав на допомогу переселенцям, пенсіонерам, онкохворим. Він наголошує, що кожну допомогу погоджує соціальний захист, який перевіряє, чи дійсно людині потрібна допомога.

«Громада може подумати, що депутат взяв в кишеню 250 тис. грн і пішов їх роздавати. Це не так працює. Я пишу подання й після цього людина отримує допомогу. Якби була моя воля, то я б хотів, щоб це перекинули на соцзахист і люди мордували б тоді соцзахист. Тому вважаю, що збільшення розміру фонду – це позитив. Міський голова на такі самі речі має 2,5 млн грн. До нього теж йдуть і щось просять», – каже Петро Адамик. Варто зазначити, що Петро Адамик називає некоректну цифру депутатського фонду – 250 тис. грн. Насправді починаючи із 2019 року депутатам виділяють 200 тис. грн на виконання повноважень. До 2019 року ця сума становила 100 тис. грн.

Петро Адамик каже, що збільшення депутатського фонду – це лише пропозиція, яку ухвалили на фракції. Водночас він визнав, що гроші з депутатських фондів можна скеровувати й на закупівлю дронів. Однак він зазначив, що місто виділяє на допомогу військовим мільярд і позитивним рішенням буде, якщо депутати ЛМР матимуть у фонді 32 млн грн (64 депутати ЛМР, по 500 тис. грн у фонді) для допомоги малозабезпеченим.

«Це теж наш обов'язок. Зараз дуже збільшилася кількість людей з інвалідністю і не всі дають собі раду. Хтось не має сім'ї, тому йде до нас просити. Якби я міг не вести прийом і відмовитися від цих коштів, то я б так і зробив. А це мій обов'язок вести прийом», – переконує депутат.

Зазначимо, що «Європейська солідарність» є найбільшою фракцією у Львівській міськраді й налічує 26 депутатів.

На думку Наталії Шелестак, голови бюджетної комісії ЛМР, депутати взагалі не повинні роздавати жодних матеріальних допомог.

«Питання збільшення депутатських фондів поки не розглядалося. Взагалі депутати не мають роздавати ніяких грошей. Я це говорю вже три роки, але це моя особиста позиція. Хоча з другого боку я розумію, скільки є звернень від простих людей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Я вважаю, що ні мер, ні депутати не мають роздавати гроші. Але це моя особиста позиція і навіть не фракційна», – наголосила депутатка.

Нагадаємо, що 2021 року передати кошти з депутатських фондів управління соціального відділу ЛМР запропонував депутат ЛМР від «Самопомочі» Євген Бойко. Він пояснював, що неправильно, коли депутат надає допомогу з міського бюджету й таким чином заручається підтримкою на виборах. Однак ця пропозиція не знайшла підтримки у депутатів.

Зазначимо, що на підставі звернень громадян чи організацій матеріальну допомогу можна також отримзати й від міського голови, звернувшись до нього напряму. Як вдалось з’ясувати ZAXID.NET, із бюджету 2023 року на ці цілі витратили 2,8 млн грн через. Переважно гроші спрямовували на допомогу військовим. У бюджеті 2024 року суму цю зменшили до 2,5 млн грн.