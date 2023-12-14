61-річний Володимир Ропяк замінив у Львівській міськраді раптово померлого Юрія Ломагу

Під час засідання сесії Львівської міської ради у четвер, 14 грудня, представили нового депутата від «Європейської солідарності» Володимира Ропяка, який замінив померлого Юрія Ломагу.

Львівська міська територіальна виборча комісія прийняла постанови про реєстрацію нового депутата Львівської міської ради. Йдеться про Володимира Ропяка, який увійшов до міськради від партії «Європейська солідарність», замінивши Юрія Ломагу, який раптово помер 27 жовтня.

61-річний Володимир Ропяк за освітою медик. Працював педіатром у міських та обласних медзакладах. За даними руху «Чесно», у 2014 році безрезультатно балотувався до Верховної Ради України 8-го скликання як самовисуванець по 115-му округу у Львові. У 2015 році став депутатом Львівської міськради, був членом комісії гуманітарної політики.

З 2019 року є помічником нардепа-однопартійця Олега Синютки. У 2020 році знову балотувався до Львівської міськради від «ЄС», але не пройшов.