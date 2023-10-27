Юрію Ломазі було 47 років

У віці 47 років раптово помер депутат Львівської міської ради від партії «Європейська солідарність» Юрій Ломага. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили в прес-службі Львівської міськради та в прес-службі управління зв'язків з громадськістю департаменту «Секретаріат ради» в п’ятницю, 27 жовтня.

Вранці Юрій Ломага був на засіданні бюджетної комісії Львівської міськради, де йому стало погано. Йому надавали першу домедичну допомогу в ЛМР ще до приїзду «швидкої». Депутата терміново госпіталізували до лікарні, де він помер.

За даними ZAXID.NET, Юрій Ломага тривали й час мав проблеми зі здоровʼям, пережив кілька інфарктів.

Міський голова Львова Андрій Садовий висловив співчуття через смерть депутата.

«З сумом повідомляємо про смерть депутата Львівської міської ради Юрія Ломаги. Медики до останнього намагались стабілізувати стан пана Юрія, але, на жаль, врятувати життя не вдалось», – йдеться в повідомленні мера.

Юрій Ломага – відомий львівський адвокат. Разом із однопартійцем Олексієм Різником багато років працював із бізнесменом Григорієм Козловським. У Юрія Ломаги залишилась дружина, двоє синів і двоє доньок.

Він народився 7 лютого 1976 року у Львові. Юридичну освіту здобував у ЛНУ імені Івана Франка та Одеській юридичній академії. У 2020 році став депутатом Львівської міської ради від партії «Європейська Солідарність».