Ірина Бжезінська та Тарас Репицький склали присяги депутатів Львівської міськради

Під час засідання сесії Львівської міської ради у четвер, 27 квітня, представили двох нових депутатів Ірину Бжезінську та Тараса Репицького, які увійшли до міської ради замість Юрія Гриніва та Ігоря Шолтиса.

Львівська міська територіальна виборча комісія прийняла постанови про реєстрацію двох нових депутатів Львівської міської ради. Йдеться про Ірину Бжезінську та Тараса Репицького. Ірина Бжезінська увійшла до Львівської міськради від партії «Європейська солідарність», замінивши Юрія Гриніва, який помер у січні 2023 року. 44-річна Ірина Бжезінська працювала керівницею напрямку інтернет-продажів у «Видавництві Старого Лева». Під час місцевих виборів у 2020 році йшла за списком від «ЄС».

Тарас Репицький від партії «Голос» замінив Ігоря Шолтиса, який склав мандат через службу в ЗСУ. 37-річний Тарас Репицький – юрист, засновник місцевого львівського сайту «Сихів медіа» та ГО «Інститут Суспільних ініціатив». Йшов на вибори у 2020 році за списком від Сихівського району.