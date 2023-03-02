26-річний Ігор Шолтис служить у ЗСУ і не може поєднувати службу із депутатством

Львівська міська рада підтримала складання мандата депутата від партії «Голос» Ігоря Шолтиса, який сам подав відповідну заяву. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він служить у Збройних силах України і не може поєднувати службу і депутатство. Відповідну ухвалу 2 березня підтримали 52 депутати.

2 лютого 26-річний Ігор Шолтис повідомив, що більше не може виконувати обовʼязки депутата міської ради, оскільки він служить у ЗСУ. Відповідну заяву він написав тижнем раніше.

Після того, як його заяву підтримала Львівська міськрада, фракція «Голос» має передати документи у ТВК і вирішити, хто замінить його у раді.

Зазначимо, що на виборах у 2020 році Ігор Шолтис ішов за списком від Сихівського округу. Тоді наступним у списку був Тарас Репицький. Однак на нинішній сесії фракція «Голос» нового депутата не представила.