На фото Ігор Шолтис під час служби у лавах Збройних сил України

У четвер, 2 лютого, депутат Львівської міської ради від партії «Голос» Ігор Шолтис склав свої повноваження. Від початку повномасштабного вторгнення Росії він служить у Збройних силах України, тому, як він пояснив, не може вже поєднувати армію та депутатство.

Наймолодший депутат ЛМР, 26-річний Ігор Шолтис повідомив, що більше не може бути міським депутатом. «Цьогоріч командування мого підрозділу вирішило покласти на мене службові обов‘язки, виконання яких не може поєднуватися з депутатськими повноваженнями. Відтак, із чистою совістю я складаю мандат депутата Львівської міської ради та сумлінно продовжую свою службу у ЗСУ до священного дня нашої Перемоги», – написав Ігор Шолтис у Facebook.

У коментарі ZAXID.NET голова фракції «Голосу» у міськраді Віталій Троць повідомив, що Ігор Шолтис офіційно ще не склав своїх повноважень, хоча заяву про відмову від депутатства написав ще минулого тижня. Зараз заява проходить всю процедуру погоджень аж до офіційного позбавлення депутата мандата.

«Комісія законності має все переглянути і винести на сесію ухвалу. Після того як сесія проголосує, ми передаємо документи у ТВК і тоді дивимося хто йшов по списку у мерію від Сихівського округу після Шолтиса. І так виходить, що це Тарас Репицький», – розповів Віталій Троць з «Голосу».

Додамо, у 2020 році Ігор Шолтис пройшов на виборах до міської ради від партії «Голос». Він є журналістом в ГО «Сихів Медіа» та проектним менеджером в ГО «Інститут Суспільних Ініціатив». З початком російсько-української війни воює у лавах ЗСУ. Має звання молодшого сержанта.