Ольга Максим'як була обрана депутаткою Луцької районної ради в 2020 році

Депутатка Луцької районної ради Ольга Максим'як склала повноваження через заборону виїжджати за кордон. Нагадаємо, згідно з постановою уряду, прийнятою 27 січня, чиновники та депутати зможуть виїжджати за межі України лише у випадку службових відряджень.

Про рішення скласти повноваження депутатка Ольга Максим'як розповіла виданню ВСН у вівторок, 31 січня. За її словами, відповідну заяву вона написала вранці 30 січня. Так вона вирішила після ухвалення рішення щодо заборони виїзду за кордон жінкам, які перебувають на державній службі або є депутатками різних рівнів.

Наразі Ольга Максим'як перебуває за кордоном: до Шотландії депутатка виїхала на початку повномасштабної війни. Зі змінами до правил перетину кордону під час воєнного стану, які стали причиною складання мандату, жінка каже, що не погоджується. Водночас згідна з обмеженнями для народних депутатів, які єдині серед депутатів усіх рівнів отримують заробітну плату.

«На мою думку, у країні, де жінки не є військовозабов’язаними, ця постанова є прямою дискримінацією. До прикладу, я знаю багатьох дівчат, які виїхали за кордон, перебуваючи в статусі депутатів, але які активно волонтерять там, допомагають з організацією гуманітарної допомоги Україні, підтримуючи й інформуючи українців, які теж були змушені покинути країну, рятуючись від війни», – пояснює своє ставлення до постанови Максим’як.

Нагадаємо, рішення про заборону для депутатів та чиновників виїжджати за кордон прийняли після декількох скандалів. Зокрема, наприкінці грудня заступник Генпрокурора Олексій Симоненко їздив на відпочинок у Іспанію. Після того, як скандал набув резонансу, посадовця звільнили.

Наприкінці січня стався ще один скандал за участі нардепа Миколи Тищенка, який полетів у Таїланд начебто для зустрічі «з українською громадою». Через скандал довкола поїздки його виключили зі складу партії «Слуга народу».