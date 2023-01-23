Після того, як про відпочинок Симоненка стало відомо публічно, він написав заяву на звільнення

Заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який наприкінці 2022 року їздив у відпустку в Іспанію, написав заяву про звільнення. Про це 23 січня повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Також цю інформацію підтвердив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Раніше стало відомо, що Олексій Симоненко наприкінці 2022 року їздив на 10 днів святкувати Новий рік зі родиною до Марбельї. Як зʼясували журналісти, для виїду за кордон він використовував автомобіль Mercedes, що належить ТОВ «Холдинг Гранд Готель». Компанія офіційно зареєстрована на дружину львівського бізнесмена Григорія Козловського, співачку Юлію Козловську (Думанську).

За кордон Олексія Симоненка супроводжував охоронець Козловського Роман Серетко. Після того, як про відпочинок Симоненка стало відомо публічно, його попросили написати заяву на звільнення.

46-річний Олексій Симоненко з 2020 року працює заступником генерального прокурора. Після звільнення Ірини Венедіктової він певний виконував обовʼязки очільника прокуратури до призначення Андрія Костіна.