На місцевих виборах 2020 року Юрій Гринів був обраний депутатом Львівської міської ради від партії «Європейська Солідарність»

На 48 році життя раптово помер депутат Львівської міської ради Юрій Гринів. Про смерть політика повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у п’ятницю, 6 січня.

«Стало відомо про раптову смерть депутата Львівської міської ради Юрія Гриніва. Дуже сумна звістка для громади у перед день Різдва. Співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять», – написав Андрій Садовий.

На місцевих виборах 2020 року Юрій Гринів був обраний депутатом Львівської міської ради від партії «Європейська Солідарність».

У 2018-2020 роках був генеральним директором державного підприємства «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

У 2017-2019 роках був головою Львівської територіальної організації політичної партії Блок Петра Порошенка «Солідарність».

У 2014 році балотувався до Верховної Ради 8-го скликання за списком Блоку Петра Порошенка, але обраний не був.

У 2002-2006 роках та у 2007-2012 роках був помічником народного депутата України 4-го та 6-го скликання Ігоря Гриніва від Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» та згодом Блоку Юлії Тимошенко.

Очолював приватне підприємство «Планета спорт».