46-річний Юрій Гринів є депутатом Львівської міськради від «Європейської солідарності»

Депутат Львівської міськради від «Європейської солідарності» Юрій Гринів став заступником гендиректора комунального лісогосподарського підприємства Львівської облради «Галсільліс». Відповідний наказ підписав нещодавно призначений в.о. керівника «Галсільлісу» Іван Підгородецький.

Як повідомив ZAXID.NET керівник управління майном спільної власності Львівської облради Сергій Івах, призначення Юрія Гриніва на цю посаду – це внутрішнє управлінське рішення в.о. гендиректора Івана Підгородецького.

«Це призначення відбувалося на рівні керівництва «Галсільлісу», а не на рівні управління майном спільної власності. До нас листи не направлялися і погодження ніякі не відбувалися. Це внутрішні управлінські рішення керівництва цього підприємства», – стверджує Сергій Івах.

Сам Юрій Гринів підтвердив, що призначений заступником гендиректора «Галсільлісу» з правових питань і вже приступив до роботи.

«Я ж не призначений керівником цього підприємства. Чому така увага до мене – не розумію. Мене призначили заступником директора з правових питань – я маю досвід у правових питаннях і маю червоний диплом з права. Є головний інженер, головний лісничий, які відповідають за свій напрямок роботи у цьому підприємстві. Я відповідаю за правові питання і маю відповідну освіту», – прокоментував ZAXID.NET своє призначення Юрій Гринів.

Прикметно, що один з львівських політичних телеграм-каналів стверджує, що призначення Гриніва є лише проміжним етапом до посади повноцінного керівника «Галсільлісу» замість Івана Підгородецького.

46-річний Юрій Гринів є молодшим братом екс-нардепа від БПП Ігоря Гриніва, який керував виборчою кампанією Петра Порошенка. Юрій Гринів працював на різних керівних посадах у податковій інспекції, керував Інспекцію з питань захисту прав споживачів у Львівській області. У 2016-2018 роках очолював ДП «Львівстандартметрологія», де отримував премії, які декларував як матеріальну допомогу.

У 2014 році Юрій Гринів балотувався до Верховної Ради за списком БПП, однак безуспішно. У 2017-2019 роках керував Львівською обласною організацією БПП «Солідарність». На місцевих виборах 2020 року обраний депутатом Львівської міськради від «Європейської солідарності».

Зазначимо, нещодавно у «Галсільлісі» відбулася зміна керівника. До березня цього року гендиректором «Галсільлісу» був 61-річний Володимир Мельник, якого на початку 2020 року затримали на хабарі. Після нього виконувачем обов’язків гендиректора «Галсільлісу» призначили 34-річного Івана Підгородецького, який на місцевих виборах 2020 року балотувався від «Європейської солідарності» до Львівської районної ради, однак не пройшов. Іван Підгородецький закінчив Національний лісотехнічний університет за спеціальністю «лісоінженерна справа» і навіть короткий час влітку 2013 року працював головним інженером Буського підрозділу «Галсільлісу». Перед призначенням на посаду в.о. гендиректора менше ніж місяць працював інженером охорони та захисту лісу в «Галсільлісі», про що свідчить його декларація.

Нове керівництво Львівської облради розглядає ініціативу реорганізації «Галсільлісу». Зокрема, пропонують вдвічі скоротити кількість дочірніх підприємств у районах – з 18 до 9, а також скоротити керівний склад лісгоспів. Такі наміри викликали протести частини обласних депутатів та представників дочірніх підприємств у районах.