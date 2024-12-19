Депутати Львівської міської ради погодили бюджет Львова на 2025 рік у розмірі понад 17,7 млрд грн. Бюджет розвитку передбачили на рівні 3,9 млрд грн. За відповідну ухвалу проголосували під час засідання у четвер, 19 грудня.

У 2025 році доходи бюджету Львівської громади становитимуть понад 14 млрд грн. Більшість доходів очікують отримати від надходжень ПДФО і ЄП – 61,7% (8,9 млрд грн) і 27% (3,9 млрд грн) відповідно. Ще 2,2 млрд грн очікують отримати від продажу майна та землі, а також від запозичень.

На видатки у 2025 році заклали 17,7 млрд грн. Як і торік, найбільше видатків заклали на освіту – 4,9 млрд грн, із яких 3,5 млрд грн спрямують на підтримку закладів і зарплати, а 398 млн грн – на міські програми. Утримання профтехучилищ – 344 млн грн, шкіл естетичного виховання – 229,5 млн грн, приватного закладу «Молодіжний навчальний центр імені святого Івана Боско» – 6 млн грн. Дитсадки та інші дошкільні навчальні заклади профінансують на 1,9 млрд грн.

На охорону здоров’я у 2025 році з міського бюджету Львова виділять 330,8 млн грн. Із яких на комунальні послуги витратять 190,8 млн грн, а на виконання міських програм – 140 млн грн.

На соціальний захист передбачили 710 млн грн, із яких 134,8 млн грн – це виплата матеріальної допомоги, 121 млн грн – на реалізацію соціальних програм, 32 млн грн – на роботу депутатів, 33 млн грн – на підтримку ветеранів і їх сімей. Для облаштування житла для ВПО витратять 27,3 млн грн, а на ексгумацію захоронень – 4,8 млн грн. Також у стрічку витрат на соціальний захист заклали 274,4 млн грн на підтримку реабілітаційного центру «Джерело». На соціальні програми для сімей, жінок і дітей передбачили 121 млн грн.

На культуру і мистецтво у 2025 році планують витратити 548 млн грн. Зокрема, на утримання закладів культури заклали 191,8 млн грн, на зарплату працівникам – 161,1 млн грн.

Галузь фізичної культури і спорту профінансують на 200,5 млн грн. Із яких на утримання закладів передбачили 144,9 млн грн, на зарплату – 110,3 млн грн.

На видатки житлово-комунального господарства планують витратити 2,9 млрд грн. Із них на благоустрій – 1,3 млрд грн, на поточний ремонт доріг і озеленення – понад 1 млрд грн, утримання парків – 36,8 млн грн, вуличне освітлення – 120 млн грн. На підтримку ЛКП «Львівтеплоенерго» і «Львівводоканалу» 1,2 млрд грн. Ці кошти мають перекрити реальну потребу в підтримці ЛКП, яку не можуть перекрити тарифами. На критичну інфраструктуру заклали 3,8 млрд грн.

На транспортну інфраструктуру заклали 447,3 млн грн. Ці гроші витратять на зарплати в ЛКП, підтримку експлуатації світлофорів і роботу автоматизованої оплати проїзду в громадському транспорті. На компенсацію витрат перевізникам за перевезення пільговиків витратять 669,9 млн грн.

На проєктування і реставрацію пам’яток передбачили 6,6 млн грн. На виконання економічних програм – 91,9 млн грн. На зарплати працівникам міської ради передбачили 994,6 млн грн. На погашення кредитів і лізингові платежі в бюджеті на 2025 рік заклали 1,9 млрд грн.

Бюджет розвитку передбачили на рівні 3,9 млрд грн. Це видатки на ремонти та будівництва вулиць та інших об’єктів інфраструктури. Бюджет розвитку будуть затверджувати окремо. Саме в цьому бюджеті будуть закладати видатки на допомогу військовим. Передбачає, що на програму спротиву виділять 1 млрд грн, а також низку програм для виробників БпЛА, центрів ветеранів, рекрутингу тощо.

Нагадаємо, у 2023 році бюджет Львова на 2024 рік затвердили на рівні 15 млрд грн – доходи та 15,3 млрд грн – видатки. Бюджет розвитку у 2024 році становив 1,9 млрд грн, із яких 1 млрд грн – це програми для військових.