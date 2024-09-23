Прокуратура в суді оскаржила ухвалу Львівської міської ради від 2 березня 2023 року

Львівський окружний адміністративний суд визнав незаконною і скасував ухвалу Львівської міськради, що дозволяла комунальним підприємствам використовувати гроші зі статутного капіталу, а також кредиту від ЄБРР на виплати зарплат. Цю ухвалу в суді оскаржила прокуратура, яка вважає, що вона суперечить бюджетному законодавству.

Йдеться про ухвалу Львівської міської ради від 2 березня 2023 року, що передбачала внесення змін до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017-2025 роках. Цією ухвалою міська рада дозволила ЛКП використовувати гроші зі статутного капіталу підприємства на виплату зарплат працівникам. Крім цього, комунальні підприємства отримали дозвіл користуватися грошима, отриманими в межах «Програми забезпечення стійкості» Європейського банку реконструкції та розвитку. Зокрема кредитні гроші могли витрачати на оплату комунальних послуг та зарплату.

На думку прокуратури, цю ухвалу затвердили з порушенням бюджетного законодавства. За версією прокуратури, доповнення до програми незаконно дозволяли ЛКП використовувати гроші на поточні видатки, не обумовленні воєнним станом.

«Проте, ні Бюджетний кодекс України, ні профільне законодавство органів місцевого самоврядування не містять у собі положень, які б дозволяли використовувати під час військового стану кошти бюджету розвитку, отримані шляхом внесків до статутного капіталу суб’єкта господарювання, на поточні витрати (оборотні активи)», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Крім цього, прокуратура вважає, що ЛКП не мають законних підстав користуватися кредитом на виплату зарплат і оплату комунальних послуг. 23 вересня пресслужба прокуратури повідомила, що Львівський окружний адмінсуд позов прокуратури задовольнив, визнав незаконною і скасував ухвалу Львівської міськради від 2 березня. Ця постанова ще не опублікована в реєстрі судових рішень, однак її можна оскаржити в апеляції.