Андрій Садовий пропонував залишити виплати на рівні 500 тис. грн, однак його пропозицію депутати не підтримали

У бюджеті Львівської міської ради на 2025 рік заклали 51,2 млн грн, які розподілять поміж депутатами для виплат матеріальної допомоги мешканцям. За відповідний бюджет депутати проголосували у четвер, 19 грудня. Він передбачає, що кожен депутат отримає по 800 тис. грн на матеріальну допомогу мешканцям. Торік ця сума становила 500 тис. грн.

Витрати на виконання депутатських повноважень – це гроші, які щорічно закладають у бюджеті міста. Згодом депутати роздають ці гроші як матеріальну допомогу мешканцям за їх зверненнями. Таким чином депутати фактично дублюють функції управління соціального захисту.

Торік у міський бюджет також заклали рекордну суму на виконання депутатських повноважень, збільшивши її з 200 тис. грн на депутата до 500. Із цією ініціативою тоді виступила фракція «Європейської Солідарності», яка взагалі пропонувала закласти на кожного депутата по 1 млн грн.

У бюджеті на 2025 рік ця сума зросте на 300 тисяч і становитиме по 800 тис. грн на кожного депутата. Під час пленарного засідання 19 грудня міський голова Львова Андрій Садовий назвав цю суму некоректною.

«Я вважаю – це некоректно. Коли було 500 тис. грн – це було багато, зараз ви пропонуєте 800 тис. грн на кожного депутата. А що мешканці Львова про це скажуть? Я пропоную лишити ці виплати на рівні 500 тис. грн, а решту закласти в стрічку нерозподілених витрат. Ми з вами це не проговорювали, для мене це несподіванка», – сказав Андрій Садовий.

Депутат від «ЄС» Володимир Гой пояснив, що ініціював цю суму та виносив її на розгляд бюджетної комісії. За його словами, мешканці звертаються до депутатів із непростими проблемами, серед яких і військовослужбовці. Андрій Садовий наголосив, що це функції управління соціального захисту, куди мешканці також можуть звернутися за фінансовою підтримкою.

«5 років тому 150 тис. грн – це була одна сума. Якщо порівнювати інші міста, то Львів точно пасе задніх», – сказав Володимир Гой.

Під час обговорення мер скликав представників фракцій, однак депутати його пропозицію так і не підтримали. Після обговорення депутати погодили запропонований бюджетною комісією бюджет.

Додамо, що у 2020 році на потреби депутатів в бюджеті закладали по 150 тис. грн. Тоді депутат ЛМР від «Самопомочі» Євген Бойко пропонував видачу матеріальної допомоги мешканцям від депутатів спрямувати управлінню соціального відділу ЛМР. Однак тоді ця пропозиція не знайшла підтримки серед депутатів.

Згодом сума виплат зросла до 200 тис. грн, а у 2024 році – до 500 тис. грн. Зазначимо, що на підставі звернень громадян чи організацій матеріальну допомогу можна також отримати й від міського голови, звернувшись до нього напряму.