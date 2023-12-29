На вул. Хоткевича пошкоджені близько 10 житлових будинків

Внаслідок ракетного удару по Львову 29 грудня пошкоджені 10 будинків у районі вул. Хоткевича, три школи і дитсадок. Одна людина загинула, 15 – травмовані, один із яких у важкому стані.

Міський голова Львова Андрій Садовий у відеозверненні з місця влучання повідомив, що ситуація дуже складна, пошкоджені 10 житлових будинків, у деяких помешканнях повністю повилітали вікна та двері. У школі також пошкоджені вікна й для навчання дітей найближчим часом вона не придатна.

Сьогодні засідатиме міська комісія з питань ТЕБ і НС, на якій розглядатимуть питання повного відшкодування втрат мешканцям. Головний пріоритет – відновлення будинків. Також місто на час ремонтних робіт забезпечить відселення мешканців, житло яких непридатне для життя.

«По об’єктах критичної інфраструктури також були сьогодні пожежі, рятувальники якісно спрацювали», – сказав Андрій Садовий.

Наслідки влучання російської ракети у Львові. Фото Андрія Садового

Нагадаємо, в ніч на 29 грудня у Львові двічі лунала повітряна тривога. Близько 4:17 Росія атакувала Львівську область ударними дронами Shahed. Відомо про два влучання у Львові, в області спрацювала ППО. Вранці, коли близько 7:05 розпочалась друга тривога, РФ обстріляла Львів ракетами, відомо про одного загиблого.

P.S. Через ракетний обстріл Львова загинув відомий спортсмен Віктор Кобзистий.