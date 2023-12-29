Внаслідок ракетного обстрілу Львова загинула одна людина
Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки та ліцей
Внаслідок російського ракетного обстрілу вранці, 29 грудня, загинула одна людина, ще 15 постраждали. Вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки на Сихові, руйнувань зазнали три школи і дитячий садок.
Друга за добу повітряна тривога у Львові почалась о 7:00 через зліт стратегічної авіації РФ із крилатими ракетами. Близько 8:00 в напрямку Львівщини були запущені кілька ракет. О 8:00 у Львові пролунала серія вибухів.
Спершу голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що є влучання у житловий будинок у Львові, є постраждалі.
«В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно – через падіння уламків ракети. На місце прямують всі профільні служби», – йдеться в повідомленні.
Пошкоджена будівля ліцею / фото Андрія Садового та Андрія Закалюка
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що вибуховою хвилею на Сихові пошкоджені житлові будинки, три школи та дитсадок. Вул. Стрийська в напрямку від вул. Наукової до автовокзалу перекрита.
Пізніше Максим Козицький опублікував відео з пошкодженням житлових будинків на вул. Хоткевича. Відомо про одного загиблого і 15 травмованих, чотирьох із них госпіталізували.
«Усі – у стані середньої важкості. На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею», – повідомив Максим Козицький.
Фото ДСНС
Нагадаємо, в ніч на 29 грудня Росія атакувала Львівську область ударними дронами Shahed. Відомо про два влучання у Львові, в області спрацювала ППО.
Пізніше в ЛОВА повідомили, що під час нічної повітряної тривоги Львівщину атакували 14 безпілотників. Вісім з них знищили бійці ПвК «Захід». Кілька дронів влучили одне з підприємств у Львові. Є часткове руйнування адмінбудівлі та виробничих цехів. Жертв чи постраждалих немає.