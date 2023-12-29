Внаслідок російського ракетного обстрілу вранці, 29 грудня, загинула одна людина, ще 15 постраждали. Вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки на Сихові, руйнувань зазнали три школи і дитячий садок.

Друга за добу повітряна тривога у Львові почалась о 7:00 через зліт стратегічної авіації РФ із крилатими ракетами. Близько 8:00 в напрямку Львівщини були запущені кілька ракет. О 8:00 у Львові пролунала серія вибухів.

Спершу голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що є влучання у житловий будинок у Львові, є постраждалі.

«В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно – через падіння уламків ракети. На місце прямують всі профільні служби», – йдеться в повідомленні.

Пошкоджена будівля ліцею / фото Андрія Садового та Андрія Закалюка

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що вибуховою хвилею на Сихові пошкоджені житлові будинки, три школи та дитсадок. Вул. Стрийська в напрямку від вул. Наукової до автовокзалу перекрита.

Пізніше Максим Козицький опублікував відео з пошкодженням житлових будинків на вул. Хоткевича. Відомо про одного загиблого і 15 травмованих, чотирьох із них госпіталізували.

«Усі – у стані середньої важкості. На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею», – повідомив Максим Козицький.

Фото ДСНС

Нагадаємо, в ніч на 29 грудня Росія атакувала Львівську область ударними дронами Shahed. Відомо про два влучання у Львові, в області спрацювала ППО.

Пізніше в ЛОВА повідомили, що під час нічної повітряної тривоги Львівщину атакували 14 безпілотників. Вісім з них знищили бійці ПвК «Захід». Кілька дронів влучили одне з підприємств у Львові. Є часткове руйнування адмінбудівлі та виробничих цехів. Жертв чи постраждалих немає.