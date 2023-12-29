Bіктор Кобзистий був баскетболістом, тренером, майстром спорту України міжнародного класу

У п’ятницю, 29 грудня, через обстріл Львова ракетами та безпілотниками загинув відомий спортсмен Віктор Кобзистий. Про це повідомив начальник управління спорту Львівської міськради Антон Нікулін.

«Cьогодні під час підступного обстрілу рашистськими ракетами нашого міста загинув Bіктор Кобзистий — український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу. Співчуття близьким та рідним», – написав Нікулін.

44-річний Віктор Кобзистий родом із Полтавщини, з дитинства займався спортом, через високий зріст зацікавився баскетболом та грав за збірну України у фінальних частинах Чемпіонату Європи 2001 та 2005 роках. Завершив кар'єру гравця влітку 2011 року.

У 2011 – 2014 рр. працював асистентом головного тренера київського «Будівельника», у 2014 – головним тренером дніпродзержинського «ДніпроАЗОТа». З 2015 року був президент БК «Кремінь». З 2016 року також виступав за дублюючий склад клубу БК «Кремінь» у Вищій лізі. Одружений, має двох синів.

Вранці 29 грудня росіяни атакували Львів ракетами. Раніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що унаслідок влучання ракети у багатоповерхівку на вулиці Хоткевича у Львові загинув 44-річний чоловік. Ще 17 людей, серед яких одна дитина, постраждали. Пʼятьох людей госпіталізували. Більшість потерпілих отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею.