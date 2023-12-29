Уночі та вранці 29 грудня Росія завдала масованої атаки по Україні, використовуючи ракети та безпілотники. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що ворог використав «усе, крім «Калібрів», а кількість одночасних повітряних цілей була однією з найбільших за час війни.

«Окупанти використовували «Кинджали», балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505... Стільки цілей одночасно на нашому моніторі ми ще не бачили», – розповів Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що у ніч із 28 на 29 грудня росіяни завдали масованого удару по всій території України. Спочатку Росія запустила кілька груп безпілотників типу Shahed, а під ранок – крилаті ракети. Наразі відомо про ураження та пошкодження в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові. У містах є поранені та загиблі.