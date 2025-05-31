Освітянам рекомендують тримати на контролі проблемні питання, які порушуються щочетверга у прямих телерадіоефірах міського голови

Заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко надіслала керівникам навчальних закладів листи із вказівкою переглядати щотижневі телевізійні ефіри міського голови Руслана Марцінківа. Відповідний лист у п’ятницю, 30 травня, у Facebook оприлюднив франківець Володимир Матковський.

«Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради рекомендує вам особисто стежити та тримати на контролі проблемні питання, які порушуються щочетверга у прямих телерадіоефірах міського голови», – йдеться у листі.

Відповідний лист у оприлюднив франківець Володимир Матковський

За словами Матковського, лист надійшов на офіційні електронні скриньки освітніх установ міста.

«Смердить совком з департаменту освіти і науки міста Івано-Франківськ. Мабуть, заносить з мерії. От читаю і дивуюсь: невже бракує переглядів Руслан Марцінків ефірам по четвергах. Чи то тільки по четверга “проблемні питання” порушуються мером, а решта днів непроблемні? Чи то хтось дуже хоче контролювати підлеглих», – написав Володимир Матковський.

Нагадаємо, нещодавно міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав «нормальним» лупцювання дітей їхніми батьками.