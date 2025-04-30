Доцільність лупцювання дітей міський голова Івано-Франківська публічно обговорює другий день

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав «нормальним» лупцювання дітей їхніми батьками. Сталося це на засіданні сесії Івано-Франківської міської ради 30 квітня під час обговорення потреби у міському дитячому просторі.

Як повідомляє «Галка», під час звіту про виконання бюджету Івано-Франківська за І квартал 2024 року депутатка Мар’яна Вершиніна, яка очолює ГО «Мами Прикарпаття», запитала, чи можна знайти в бюджеті 5 млн грн на облаштування простору для підлітків. Руслан Марцінків відповів, що у пріоритетах наразі військові потреби та безпека, а під час дискусії про відповідальність батьків сказав, що присутні «загралися у булінги-шмулінги».

«Раніше тато знімав пасок, давав по сраці і всьо було нормально, а зараз в нас всякі інші речі. Було все нормально. Всі ми виросли нормальні, а зараз не дай Боже щось скажи, а потім на Вовчинецьких горах вбивають людину», – заявив Марцінків, ймовірно, маючи на увазі нещодавнє вбивство підлітками 19-річного хлопця в Івано-Франківську.

Зазначимо, що доцільність лупцювання дітей міський голова Івано-Франківська публічно обговорює вдруге за добу. Напередодні Руслан Марцінків у своєму Telegram-каналі ініціював опитування, чи варто батькам бити дітей, які говорять російською мовою, і більшість з понад 10 тис. підписників відповіли меру, що робити цього не можна. Зазначимо, що домашнє насильство в Україні карається громадськими роботами, обмеженням волі або дворічним ув’язненням.

Руслан Марцінків виховує двох дітей – сина Святослава та доньку Соломію.