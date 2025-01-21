Під час наради Руслан Марцінків доручив вивезти ромів з міста і передати правоохоронцям на Закарпатті

Правоохоронці закрили кримінальну справу, порушену проти міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа за його доручення вивезти людей ромської національності з міста в Закарпатську область. Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський під час інтерв’ю «Українськи новинам» 16 січня.

За словами Івана Вигівського, експерти не виявили у висловлюваннях Руслана Марцінківа розпалювання національної ворожнечі.

«У 2020 році було відкрито кримінальне провадження за ст 161 ККУ. Проведено лінгвістичну семантико-текстуальну експертизу, яка встановила, що в його висловах немає розпалювання національної ворожнечі та ненависті, які принижують людську гідність, тому справу було закрито за відсутністю складу злочину», – зазначив Іван Вигівський.

Нагадаємо, під час наради в Івано-Франківській міській раді 21 квітня 2020 року Руслан Марцінків доручив начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій Ігорю Влізлу вивезти ромів з міста і передати правоохоронцям на Закарпатті.

Через свої висловлювання мер Івано-Франківська потрапив у гучний скандал. Зокрема, посольство США в Києві назвало заяву мера дискримінацією.

Наступного дня поліція відкрила кримінальну справу проти Руслана Марцінківа за умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті (санкція статті передбачає до 3 років ув’язнення).

Згодом мер Франківська вибачився за дискримінацію і запевнив, що розпорядився вивезти з міста лише тих ромів, які ігнорують карантин. Після цього в суд на Руслана Марцінківа подала ГО «Спільнота ромів Закарпаття» з вимогою відшкодувати 250 тис. грн за порушення честі та гідності ромської національної меншини.