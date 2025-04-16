Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення

На околиці Івано-Франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів, виявили тіло 19-річного місцевого мешканця з ножовими пораненнями. Правоохоронці встановили неповнолітніх, причетних до злочину, повідомили в поліції Івано-Франківської області 16 квітня.

«Трьох неповнолітніх хлопців, причетних до злочину, поліцейські встановили за лічені хвилини. Двох з них затримали у процесуальному порядку», – йдеться у повідомленні. Більше деталей правоохоронці розкажуть згодом.

У коментарі «Суспільному», староста села Вовчинець Михайло Назар розповів, що загиблий та підозрювані не є жителями села.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство вчинене з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб). Санкція статі передбачає від десяти до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.